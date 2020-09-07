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07 сентября 2020, понедельник, 14:58 289
Транспорт 2020-09-07T15:00:40+03:00
Українські Новини
Wizz Air ввела доплату за предоставление мест рядом

Wizz Air ввела доплату за предоставление мест рядом

Надежда Комендантова
Wizz Air, Сборы, Предоплата, авиабилеты, Компания Wizz Air
Лоукостер Wizz Air. Фото: Swot.ba
Лоукостер Wizz Air. Фото: Swot.ba

Лоукостер Wizz Air, который может закрыть киевскую базу из-за конфликта с профсоюзом, ввел сбор за гарантированное предоставление мест рядом в салоне самолета летящим вместе взрослым путешественникам.

Об этом сообщает avianews.com.

Новой услугой "Места рядом" могут воспользоваться только два взрослых пассажира, если они покупают билеты в рамках одного бронирования по тарифу Basic без включенного выбора мест.

Услуга стоит 12 евро за перелет в одну сторону и 24 евро за перелет в обе стороны. Если бронирование оформляется сразу туда-обратно, сбор необходимо оплатить в обе стороны.

В Wizz Air подчеркивают, что оплата сбора не позволяет выбирать места, но гарантирует посадку рядом в салоне. При этом пассажиры точно не могут рассчитывать на размещение в аварийных рядах и первых рядах рядом со входом в самолет.

Номера мест путешественники смогут узнать только после прохождения онлайн-регистрации, которая открывается за 48 часов до времени вылета.

В обычном случае система регистрации может рассадить пассажиров, не выбравших места, даже из одного бронирования в разных частях салона.

Такая политика позволяет авиакомпаниям зарабатывать дополнительные деньги на сборе за выбор мест или на продаже более дорогих тарифов с включенным выбором мест.

Wizz Air начал присваивать конкретные места в посадочных талонах всем пассажирам в 2015 году. До этого момента лоу-кост применял свободную рассадку, когда пассажир при входе в салон мог занять любое свободное кресло кроме мест в первых и аварийных рядах.

Однако такая политика позволяла ограниченно зарабатывать на выборе мест путем продажи только приоритетной посадки.

Как сообщали Українські новини, SkyUp ввел платную регистрацию на регулярные рейсы в аэропортах.

Также несколько крупных авиакомпаний запретили полеты пассажирам в масках с клапанами.

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