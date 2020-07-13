Wizz Air намерена запустить рейсы из Одессы в ОАЭ с октября

После того как в Украине возобновили авиаперелеты, как Авиакомпания Wizz Air (Венгрия) намерена запустить рейсы из Одессы в Абу-Даби (ОАЭ) с 1 октября.

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования авиакомпании, передают Українськi Новини.

Согласно им, с 1 октября компания намерена выполнять рейсы в Абу-Даби по четвергам и воскресеньям.

Стоимость билетов стартует от 209 дирхамов (56,43 доллара).

Как сообщали Українськi Новини, также Wizz Air намерена запустить рейсы из Одессы в 3 итальянских города с марта 2021 года.

Вместе с анонсированными направлениями на данный момент Wizz Air предлагает для украинцев 71 маршрут в 13 стран.

Кроме того, Ryanair открыла рейсы из Львова в итальянские города Болонья, Милан и Рим и планирует открыть в Бари, Неаполь, Палермо, Турин и Венецию с марта 2021 года.