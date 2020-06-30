Милан, Рим и Болонья. Wizz Air запускает новые рейсы из Украины

Пока Украина только восстанавливает международное авиасообщение, авиакомпания Wizz Air (Венгрия) намерена запустить рейсы из Одессы в 3 итальянских города с марта 2021 года. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини. Согласно ему, с 29 марта 2021 года компания намерена начать выполнение рейсов в Милан и Рим по понедельникам и пятницам. В Болонью из Одессы рейсы запланированы с 30 марта 2021 года по вторникам и субботам. Кроме того, с 1 сентября текущего года компания планирует открыть рейсы в Пардубице (Чехия, около Праги) из Киева и Львова. Данные рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов стартует от 579 гривен. Вместе с анонсированными направлениями на данный момент Wizz Air предлагает для украинцев 71 маршрут в 13 стран. Как сообщали Українськi Новини, Wizz Air возобновила полеты из Киева в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию 17 июня. До этого венгерская авиакомпания намерена запустить рейсы из Дортмунда (Германия) в Запорожье в августе.