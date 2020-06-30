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30 июня 2020, вторник, 18:38 542
Транспорт 2020-06-30T19:45:02+03:00
Українські Новини
Милан, Рим и Болонья. Wizz Air запускает новые рейсы из Украины

Милан, Рим и Болонья. Wizz Air запускает новые рейсы из Украины

Кира Молчанова
Киев, Одесса, Авиаперелет, Италия, Милан, Рим, Авиасообщение, Wizz Air, Болонья
Италия. Рим. Фото: pixabay
Италия. Рим. Фото: pixabay

Пока Украина только восстанавливает международное авиасообщение, авиакомпания Wizz Air (Венгрия) намерена запустить рейсы из Одессы в 3 итальянских города с марта 2021 года.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

Согласно ему, с 29 марта 2021 года компания намерена начать выполнение рейсов в Милан и Рим по понедельникам и пятницам.

В Болонью из Одессы рейсы запланированы с 30 марта 2021 года по вторникам и субботам.

Кроме того, с 1 сентября текущего года компания планирует открыть рейсы в Пардубице (Чехия, около Праги) из Киева и Львова.

Данные рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

Стоимость билетов стартует от 579 гривен.

Вместе с анонсированными направлениями на данный момент Wizz Air предлагает для украинцев 71 маршрут в 13 стран.

Как сообщали Українськi Новини, Wizz Air возобновила полеты из Киева в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию 17 июня.

До этого венгерская авиакомпания намерена запустить рейсы из Дортмунда (Германия) в Запорожье в августе.

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