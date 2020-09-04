Несколько крупных авиакомпаний запретили полеты пассажирам в масках с клапанами

Авиакомпании начинают запрещать посадку на рейс пассажирам в масках с клапанами. Фото: lufthansagroup

Авиакомпании начинают запрещать посадку на рейс пассажирам в масках с клапанами. Фото: lufthansagroup

Сразу несколько крупных авиакомпаний начали запрещать полеты пассажирам в масках и респираторах с клапанами, в то время как Wizz Air может закрыть киевскую базу из-за конфликта с профсоюзом. Об этом сообщает Avianews.

Среди авиакомпаний, запретивших посадку на борт пассажирам в масках и респираторах с клапанами, такие известные авиаперевозчики как Air Canada и Lufthansa Group, в которую входят Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss.

Объясняется это тем, что подобные маски и респираторы с клапанами защищают только человека, на котором они надеты.

Человеку в маске или респираторе с клапаном легче дышать, чем в обычной маске без клапана, и он таким образом может длительное время находится в маске, но выдыхаемый этим человеком воздух не проходит очистку.

Потому остальные пассажиры вокруг могут заразиться, если человек в маске с клапаном болен коронавирусом.

Как сообщали Українські новини, авиакомпания airBaltic планирует открыть прямой рейс из Киева в Вильнюс уже в октябре этого года.

Также SkyUp ввел платную регистрацию на регулярные рейсы в аэропортах.

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