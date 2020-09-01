Wizz Air открыла рейсы в Чехию из Львова и Киева

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия) открыла рейсы в Пардубице (Чехия) из Львова и Киева. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини. "Wizz Air сегодня (1 сентября) празднует открытие 2 новых маршрутов из Львова и Киева в Пардубице (Чехия)", - сказано в нем. Рейсы из Киева и Львова будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов стартует от 289 гривен, или 269 чешских крон. Отмечается, что с 2008 года Wizz Air перевезла более 11 млн пассажиров в\/из украинских аэропортов. Благодаря расширению своей маршрутной сети, Wizz Air теперь предлагает украинцам в целом 86 маршрутов в 17 стран из 5 украинских аэропортов. Как сообщали Українськi Новини, Wizz Air намерена запустить 14 новых рейсов из Украины в Италию до апреля 2021 года. Венгерский лоукостер Wizz Air отменяет рейсы из Украины в столицу Эстонии из-за роста в Украине количества новых больных коронавирусом. При этом глава авиакомпании Wizz Air Йожеф Варади пригрозил закрыть киевскую базу компании, если работники не откажутся от участия в профсоюзе.