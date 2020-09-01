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01 сентября 2020, вторник, 20:16 640
Общество 2020-09-01T20:17:29+03:00
Українські Новини
Wizz Air открыла рейсы в Чехию из Львова и Киева

Wizz Air открыла рейсы в Чехию из Львова и Киева

Кира Молчанова
Киев, Чехия, Львов, Самолет, Авиакомпании, Wizz Air
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия) открыла рейсы в Пардубице (Чехия) из Львова и Киева.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

"Wizz Air сегодня (1 сентября) празднует открытие 2 новых маршрутов из Львова и Киева в Пардубице (Чехия)", - сказано в нем.

Рейсы из Киева и Львова будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

Стоимость билетов стартует от 289 гривен, или 269 чешских крон.

Отмечается, что с 2008 года Wizz Air перевезла более 11 млн пассажиров в/из украинских аэропортов.

Благодаря расширению своей маршрутной сети, Wizz Air теперь предлагает украинцам в целом 86 маршрутов в 17 стран из 5 украинских аэропортов.

Как сообщали Українськi Новини, Wizz Air намерена запустить 14 новых рейсов из Украины в Италию до апреля 2021 года.

Венгерский лоукостер Wizz Air отменяет рейсы из Украины в столицу Эстонии из-за роста в Украине количества новых больных коронавирусом.

При этом глава авиакомпании Wizz Air Йожеф Варади пригрозил закрыть киевскую базу компании, если работники не откажутся от участия в профсоюзе.

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