Wizz Air может закрыть свою базу в Киеве из-за конфликта с профсоюзом

В мае этого года сотрудники Wizz Air были вынуждены подписать новые контракты, согласно которым их заработная плата сократилась на 25%. Руководство объясняло это пандемией коронавируса и ее последствиями.

В конце мая бортпроводники Wizz Air, пытаясь защитить свои права, сформировали профсоюз, после чего руководство компании начало убеждать сотрудников в том, что участие в профсоюзе может им навредить.

В результате Варади поставил работникам ультиматум: либо они отказываются от участия в профсоюзе, либо он закроет киевскую базу.

В конце июля авиакомпания уволила четырех работников киевской базы, причастных к профсоюзу.

"Ни для кого не секрет, что Wizz Air имеет сильные антипрофсоюзные настроения. Генеральный директор Йожеф Варади любит публично хвастаться этим, заявляя, что компания уйдет из любой страны, где рабочие пытаются объединиться", – говорят в федерации.

Как сообщали Українські новини, SkyUp вводит платную регистрацию на регулярные рейсы в аэропортах с 1 сентября.

Также мировые авиакомпании готовятся к полному возобновлению перелетов не раньше 2024 года.

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