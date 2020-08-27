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27 августа 2020, четверг, 12:35 622
Транспорт 2020-08-27T12:35:01+03:00
Українські Новини
Wizz Air может закрыть свою базу в Киеве из-за конфликта с профсоюзом

Wizz Air может закрыть свою базу в Киеве из-за конфликта с профсоюзом

Александр Савич
Авиакомпании, Профсоюзы, Wizz Air, сокращение зарплат
Самолет А320 Wizz Air. Фото: avianews.com
Самолет А320 Wizz Air. Фото: avianews.com

Глава авиакомпании Wizz Air, которая планирует открыть 14 новых рейсов из Украины в Италию, Йожеф Варади пригрозил закрыть киевскую базу компании, если работники не откажутся от участия в профсоюзе. Об этом сообщает Федерация европейских работников транспорта (ETF).

В мае этого года сотрудники Wizz Air были вынуждены подписать новые контракты, согласно которым их заработная плата сократилась на 25%. Руководство объясняло это пандемией коронавируса и ее последствиями.

В конце мая бортпроводники Wizz Air, пытаясь защитить свои права, сформировали профсоюз, после чего руководство компании начало убеждать сотрудников в том, что участие в профсоюзе может им навредить.

В результате Варади поставил работникам ультиматум: либо они отказываются от участия в профсоюзе, либо он закроет киевскую базу.

В конце июля авиакомпания уволила четырех работников киевской базы, причастных к профсоюзу.

"Ни для кого не секрет, что Wizz Air имеет сильные антипрофсоюзные настроения. Генеральный директор Йожеф Варади любит публично хвастаться этим, заявляя, что компания уйдет из любой страны, где рабочие пытаются объединиться", – говорят в федерации.

Как сообщали Українські новини, SkyUp вводит платную регистрацию на регулярные рейсы в аэропортах с 1 сентября.

Также мировые авиакомпании готовятся к полному возобновлению перелетов не раньше 2024 года.

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