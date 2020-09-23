В Киеве зарегистрировали первых кандидатов мэры, Украина ворвалась в топ-20 экспортеров голубики

Киевский избирком зарегистрировал первых 4 кандидатов в мэры города – Кличко, Пальчевский, Верещук и Поживанов.

ОПЗЖ выдвинула в мэры Попова. Он был главой КМДА в 2010-2013 и каждый год открывал по станции метро.



Впервые выборы мэров пройдут в 2 тура. Пока главная интрига – кто попадет во второй раунд и даст бой Кличко, который правит городом уже 6 лет.



Украина ворвалась в топ-20 мировых экспортеров голубики. Последние 5 лет мы ежегодно увеличиваем отгрузку голубики за рубеж на 26,5%. До мировых лидеров, Перу и Чили, нам пока далеко, но и попасть в 20-ку – это хороший результат.

По экспорту пшеницы Украина давно в топ-5. И даже по производству пшеницы уверенно в топ-10.



Карантин больно ударил по экономике. ВВП во 2 квартале сократился на 11,4% в годовом измерении, – посчитали в Нацбанке. Главная причина – люди впервые с 2015 стали меньше тратить. Потребительские расходы усохли на 10%. Многие отказались от инвестиций и перенесли "большие покупки". В 3 квартале обещают "отскок".



Несмотря на крупнейший кризис в авиации Airbus продолжает разработку новых самолетов, летающих на водороде. Вот фото 3 прототипов. Взлететь они должны к 2025 году, а стать в серию еще через 10 лет.



Многие помнят Ту-155, который в 1988 году совершил 70 полетов на водородном двигателе.

Тогда новацию сочли дорогой и небезопасной и перевели борт на сжиженный газ. Спустя 30 лет Европа вернулась к водороду)



Сегодня день осеннего равноденствия. Завтра ночь станет длиннее дня. И продлится это до 21 марта.



Бабье лето продлится до субботы. В воскресенье, 27 сентября, пойдет дождь, а температура начнет снижаться.

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