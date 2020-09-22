Попов обещает снизить коммунальные тарифы став мэром Киева

Кандидат на должность мэра Киева от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Александр Попов пообещал в случае его избрания городским головой снизить коммунальные тарифы. Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ. "Киевляне живут в самом богатом городе страны, но многие из них бедны. Цены и тарифы стали непосильными. Именно местная власть должна позаботиться о том, чтобы обеспечить людям нормальную жизнь: ввести муниципальные доплаты, субсидии и другие льготы", - отметил Александр Попов. Он перечислил те реальные шаги, которые намерена реализовать его команда. "В первые же дни мы проведем анализ тарифов и определим те составляющие, которые позволят снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг. Сегодня задолженность в жилищно-коммунальном хозяйстве около 7 млрд (гривен) в Киеве. Наша команда ввела 10% скидку на услуги ЖКХ при своевременной их оплате, сейчас мы сможем и оптимизировать тарифы, и ввести киевские коммунальные субсидии", - подчеркнул кандидат на пост киевского мэра. Попов отметил, что с ним идет профессиональная команда, которая имеет опыт и готова решать экономические, социальные и инфраструктурные проблемы столицы. "В нашей команде люди, которые имеют опыт в коммунальной сфере и смогут развивать город. Люди, которые знают, какие должны быть шаги власти, чтобы бизнес получил поддержку. Мы сделаем Киев комфортным для жизни и обеспечим киевлянам новое качество жизни", - подчеркнул Александр Попов.