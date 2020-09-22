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22 сентября 2020, вторник, 17:55 582
Выборы 2020-09-22T17:56:01+03:00
Українські Новини
Попов обещает снизить коммунальные тарифы став мэром Киева

Попов обещает снизить коммунальные тарифы став мэром Киева

Ирина Дорофейчук
Александр Попов, мэр Киева, ОПЗЖ, Местные выборы-2020
Александр Попов. Фото: zagittya.com.ua
Александр Попов. Фото: zagittya.com.ua

Кандидат на должность мэра Киева от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Александр Попов пообещал в случае его избрания городским головой снизить коммунальные тарифы.

Об этом говорится на официальном  веб-сайте ОПЗЖ.

"Киевляне живут в самом богатом городе страны, но многие из них бедны. Цены и тарифы стали непосильными. Именно местная власть должна позаботиться  о том, чтобы обеспечить людям нормальную жизнь: ввести муниципальные доплаты, субсидии и другие льготы", - отметил Александр Попов.

Он перечислил те реальные шаги, которые намерена реализовать его команда.

"В первые же дни мы проведем анализ тарифов и определим те составляющие, которые позволят снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг. Сегодня задолженность в жилищно-коммунальном хозяйстве около 7 млрд (гривен) в Киеве. Наша команда ввела 10% скидку на услуги ЖКХ при своевременной их оплате, сейчас мы сможем и оптимизировать тарифы, и ввести киевские коммунальные субсидии", - подчеркнул кандидат на пост киевского мэра.

Попов отметил, что с ним идет профессиональная команда, которая имеет опыт и готова решать экономические, социальные и инфраструктурные проблемы столицы.

"В нашей команде люди, которые имеют опыт в коммунальной сфере и смогут развивать город. Люди, которые знают, какие должны быть шаги власти, чтобы бизнес получил поддержку. Мы сделаем Киев комфортным для жизни и обеспечим киевлянам новое качество жизни", - подчеркнул Александр Попов.

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