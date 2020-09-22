Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами в мэры Киева Кличко, Верещук, Поживанова и Пальчевского

Киевская городская избирательная комиссия зарегистрировала 4 кандидатов на должность мэра столицы: действующего мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко, депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Ирину Верещук, бывшего заместителя министра экономики Михаила Поживанова и владельца клиники Eurolab Андрея Пальчевского. Выборы состоятся 25 октября 2020 года.

Соответствующие постановления опубликованы на странице комиссии на сайте Киевского городского совета, передают Українські Новини.

Первым кандидатом в мэры был зарегистрирован Пальчевский (18 сентября), который баллотируется от партии "Победа Пальчевского".

21 сентября кандидатами в мэры зарегистрированы Кличко, который баллотируется от партии "УДАР" ("Украинский демократический альянс за реформы"), Верещук, которую партия "Слуга народа" решила выдвинуть по итогам внутрипартийных праймериз, и Поживанов, которого выдвинула Радикальная партия Олега Ляшко.

Теризбирком отказал самовыдвиженцу Борису Сахно в регистрации кандидатом в мэры в связи с отсутствием среди поданных для регистрации документов подтверждения внесения денежного залога.

Как сообщали Українськi Новини, местные выборы назначены на 25 октября, кампания по выборам стартовала 5 сентября.

Выдвижение кандидатов в депутаты местных советов, а также на должность сельского, поселкового и городского председателя происходит с 15 до 24 сентября включительно, в течение 5 дней теризбирком должен зарегистрировать кандидата или отказать в регистрации.

Денежный залог на выборах мэра Киева составляет 469 тыс. гривен.

Ранее Кабмин утвердил правила проведения местных выборов в условиях пандемии COVID-19.

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