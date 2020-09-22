Ночью — холодная туманная осень, днем — жаркое лето: синоптик дала прогноз до конца недели

Осень борется с летом, но пока теплая сухая погода не покидает Украину. Только ночью будет по-осеннему холодно, днем же удержится жара. Такая погода будет и на День осеннего равноденствия, когда день потихоньку отдавать световые солнечные часы вечерам и ночам.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Осень берется. Но пока, как и мы, решила сделать паузу и подставить, хотя бы в обеденный перерыв или утром, лицо солнышку", - написала синоптик.

По ее словам, 22-го сентября повсеместно в Украине ожидается сухая ясная погода - антициклон.

Карта сайта meteopost.com

Ветер будет преимущественно южных направлений, разве на Востоке еще побудет северо-западным.

В то же время, такие перепады температур обусловят туманы утром. "Однако, кроме романтической картинки, создавать неудобства для водителей - ухудшать видимость до 300-500 метров. Не забывайте включать фары и держать дистанцию", - советует Диденко.

Температура воздуха ожидается комфортной, в течение дня + 22 + 27 градусов.

А в течение недели достигнет + 25 + 29 градусов, а на юге и до +30 градусов.

Ближайшие дожди ожидаются в воскресенье на Западе Украины, в понедельник к осадкам присоединится Юг, а уже в среду, 30 сентября, дожди пройдут на значительной части территории Украины.

В Киеве в День осеннего равноденствия будет солнечная и теплая погода с дневной температурой воздуха до +25 градусов.

"Если кто-то решил завтра уже начать переговоры о ближайшем свадьбы, как раз - хорошее время", - пишет синоптик.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что сентябрь будет аномально жарким.

Также синоптики сделали прогноз на всю осень-2020 с заморозками в сентябре и "бабим летом" в ноябре.

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