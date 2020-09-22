Украина заняла второе место по темпам роста экспорта голубики в мире

Украина заняла 2-е место по темпам роста экспорта голубики в мире.

Об этом говорится в сообщении аналитической платформы East-Fruit, передают Українськi Новини.

"Украине пока далеко до мировых лидеров по объему и стоимости экспорта голубики, таких как Перу, Чили, Испания, США и Марокко, однако она активно наращивает объемы экспорта в стоимостном измерении, что позволило этой стране попасть в топ-20 уже в 2019 году", - сказано в нем со ссылкой на экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака.

Отмечается, что за последние 5 лет средний темп прироста голубики из Украины составлял 26,5% в год.

При этом эксперт заявил, что реальные темпы роста могли быть выше, учитывая, что часть поставок голубики осуществляется под экспортным кодом лесной черники.

По данным East-Fruit, по темпам роста Украина уступает только Перу, которая наращивала экспорт на 38,9% за год, также Португалия показывает 25,3% среднего прироста экспорта в год, Сербия - 21,4% в год, ЮАР - 21,1% в год и Румыния - 19% в год.

Как сообщали Українськi Новини, фермеры хотят выращивать в Украине в три раза больше голубики.

Ранее эксперты рассказали, в чем польза голубики и как правильно ее употреблять.

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