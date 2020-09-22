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  • Airbus показал концепты экологичных самолетов: без вредных выбросов на водороде
22 сентября 2020, вторник, 16:53 274
Политика 2020-09-22T18:00:03+03:00
Українські Новини
Airbus показал концепты экологичных самолетов: без вредных выбросов на водороде

Airbus показал концепты экологичных самолетов: без вредных выбросов на водороде

Ольга Фандорина
Топливо, Самолеты, Водород, технология
Самолеты на водороде. Фото: airbus.com
Самолеты на водороде. Фото: airbus.com

Европейский авиаконсорциум Airbus заявил, что собирается построить первый в мире пассажирский самолет с нулевым уровнем выбросов. Об этом 21 сентября сообщает сайт компании.

Источником энергии авиаконцерн будет использовать водород. По расчетам Airbus, если водородные технологии продолжат развиваться теми же темпами, что и сейчас, эко-самолет можно будет запустить в производство в 2035 году.

Компания представила три концепта. Первый визуально похож на привычный пассажирский самолет. Он оснащен двумя турбовентиляторными двигателями и может за раз преодолеть около 4 000 км. Число пассажиров на борту будет варьироваться от 120 до 200 человек.

Второй лайнер получил два турбовинтовых двигателя. В действие их приводят винты с шестью лопастями. Самолет вмещает до 100 пассажиров и способен пролететь 1 850 км.

Третий концепт самый необычный. Это самолет со "смешанным крылом", которое сливается с корпусом лайнера. На борту могут поместиться до 200 пассажиров, дальность полета — около 4 000 км.

Самолет на водороде. Фото: airbus.comСамолет на водороде. Фото: airbus.com

Водородный лайнер. Фото: airbus.comВодородный лайнер. Фото: airbus.com

Концерт нового самолета. Фото: airbus.comКонцерт нового самолета. Фото: airbus.com

Уже через несколько месяцев инженеры Airbus начнут испытания водородных топливных элементов и технологий сжигания водорода. К 2025 году компания запустит авиастроительную программу ZEROe, а полноценный прототип самолета появится к концу 2020-х годов.

Напомним, ранее в Германии запустили первый в мире поезд на водородном топливе.

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