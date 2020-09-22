подписаться на рассылку
27.93 28.33
32.8 33.45
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Жесткий карантин и снижение спроса привели к углублению падения экономики, - НБУ
22 сентября 2020, вторник, 13:20 421
Экономика 2020-09-22T13:45:13+03:00
Українські Новини
Жесткий карантин и снижение спроса привели к углублению падения экономики, - НБУ

Жесткий карантин и снижение спроса привели к углублению падения экономики, - НБУ

Анна Рудык
НБУ, Нацбанк, падение ВВП, экономика Украины, падение экономики, Влияние коронавируса на экономику
НБУ
НБУ

В то время, как эксперты ухудшили прогноз падения экономики Украины, Национальный банк заявляет, что жесткие карантинные ограничения и снижение спроса привели к углублению падения экономики.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини. 

"Во 2-м квартале текущего года реальный ВВП сократился на 11,4% в годовом измерении. Жесткие карантинные ограничения и снижение спроса привели к углублению падения экономики. Как следствие, реальный ВВП во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом уменьшился на 9,9% в сезонно скорректированном выражении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фактическое падение экономики соответствовало оценке Национального банка, опубликованной в инфляционном отчете за июль 2020 года. 

Указывается, что основным фактором углубления спада ВВП ожидаемо стало сокращение внутреннего спроса, которое обусловлено как прямым воздействием жестких карантинных ограничений на экономическую деятельность, так и косвенным - из-за неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации с пандемией.

Как следствие, изменилось потребительское поведение граждан в сторону уменьшения покупки товаров и услуг не первой необходимости и инвестиционное поведение предприятий - в сторону отсрочки бизнес-проектов.

В результате, потребительские расходы домохозяйств сократились впервые с 2015 года (на 10,4% г/г). 

Также весомым фактором падения ВВП стало падение инвестиций, где валовое накопление основного капитала уменьшилось на 22,3% г/г.

Сокращение инвестиций продолжалось вследствие ослабления внешнего и внутреннего спроса, неопределенности законодательного поля для отдельных секторов, в частности альтернативной энергетики, и дальнейшего развития с распространением заболевания.

Финансовые результаты предприятий оставались хуже прошлогодних, в том числе из-за роста затрат на эпидемиологическую защиту.

Объемы экспорта товаров и услуг сократились (на 9,0% г/г), однако значительно меньшими темпами, чем импорт.

Отмечается, что ухудшение показателей экспорта было обусловлено спадом в сельском хозяйстве, слабым внешним спросом, в частности на черные металлы, и меньшими объемами транзита газа, как и было предусмотрено соглашением с "Газпромом" (Россия).

В то же время слабый потребительский и инвестиционный спрос обусловили стремительное сокращение импорта (на 23,4% г/г), из-за чего вклад чистого экспорта в изменение ВВП был положительным (8,3 п.п.). 

В з-м квартале 2020 года ожидается постепенное восстановление экономики. Этому будут способствовать не только мягкие условия карантина, но и усиление внешнего спроса и активизация внутреннего потребления.

Однако экономическую активность будут сдерживать сохранение отдельных ограничений в условиях адаптивного карантина, а также усиление рисков дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом. 

Как сообщали Українські Новини, S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD.

Также в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Больше новостей о: НБУ Нацбанк падение ВВП экономика Украины падение экономики Влияние коронавируса на экономику

Лоббисты подготовили визит украинских чиновников в...
Доллар в Украине уже по 28,2 UAH/USD. Официальный ...
S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 ...
Министр финансов Марченко считает реалистичным рос...
Жесткий карантин и снижение спроса привели к углублению падения экономики, - НБУ
В Киеве количество новых случаев коронавируса немного уменьшилось
Новости
Из-за вспышки COVID-19 в Борисполе прекращена работа отделения больницы 14:20
В Киеве до сих пор тушат масштабный пожар на свалке 14:16
В Украине впервые провели соревнования по сбору мусора 13:59
Нацполиция хочет закупить 310 спецавтомобилей за 136,6 млн гривен 13:50
ДТП с фурой. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
На Столичном шоссе в Киеве перевернулась фура: образовалась огромная пробка 13:44
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий 05:10
Пенсионные услуги можно получить через интернет: как работает Пенсионный фонд в смартфоне 05:20 Инфографика
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом 09:25
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты 08:43
больше новостей
Смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла почти в 2,5 раза
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok