Жесткий карантин и снижение спроса привели к углублению падения экономики, - НБУ

В то время, как э ксперты ухудшили прогноз падения экономики Украины,

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

"Во 2-м квартале текущего года реальный ВВП сократился на 11,4% в годовом измерении. Жесткие карантинные ограничения и снижение спроса привели к углублению падения экономики. Как следствие, реальный ВВП во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом уменьшился на 9,9% в сезонно скорректированном выражении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фактическое падение экономики соответствовало оценке Национального банка, опубликованной в инфляционном отчете за июль 2020 года.

Указывается, что основным фактором углубления спада ВВП ожидаемо стало сокращение внутреннего спроса, которое обусловлено как прямым воздействием жестких карантинных ограничений на экономическую деятельность, так и косвенным - из-за неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации с пандемией.

Как следствие, изменилось потребительское поведение граждан в сторону уменьшения покупки товаров и услуг не первой необходимости и инвестиционное поведение предприятий - в сторону отсрочки бизнес-проектов.

В результате, потребительские расходы домохозяйств сократились впервые с 2015 года (на 10,4% г/г).

Также весомым фактором падения ВВП стало падение инвестиций, где валовое накопление основного капитала уменьшилось на 22,3% г/г.

Сокращение инвестиций продолжалось вследствие ослабления внешнего и внутреннего спроса, неопределенности законодательного поля для отдельных секторов, в частности альтернативной энергетики, и дальнейшего развития с распространением заболевания.

Финансовые результаты предприятий оставались хуже прошлогодних, в том числе из-за роста затрат на эпидемиологическую защиту.

Объемы экспорта товаров и услуг сократились (на 9,0% г/г), однако значительно меньшими темпами, чем импорт.

Отмечается, что ухудшение показателей экспорта было обусловлено спадом в сельском хозяйстве, слабым внешним спросом, в частности на черные металлы, и меньшими объемами транзита газа, как и было предусмотрено соглашением с "Газпромом" (Россия).

В то же время слабый потребительский и инвестиционный спрос обусловили стремительное сокращение импорта (на 23,4% г/г), из-за чего вклад чистого экспорта в изменение ВВП был положительным (8,3 п.п.).

В з-м квартале 2020 года ожидается постепенное восстановление экономики. Этому будут способствовать не только мягкие условия карантина, но и усиление внешнего спроса и активизация внутреннего потребления.

Однако экономическую активность будут сдерживать сохранение отдельных ограничений в условиях адаптивного карантина, а также усиление рисков дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD.

Также в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

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