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22 сентября 2020, вторник, 08:31 220
Жизнь 2020-09-22T08:33:52+03:00
Українські Новини
Сегодня День осеннего равноденствия. Традиции и приметы праздника

Сегодня День осеннего равноденствия. Традиции и приметы праздника

Анна Рудык
Праздники, Традиции, Праздник сегодня, День осеннего равноденствия
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

Пока в Украину возвращается тепло, сегодня, 22 сентября, наступил День осеннего равноденствия, в который центр Солнца пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. Українські Новини расскажут о традициях и приметах праздника.

Так, дата праздника каждый год меняется. В День осеннего равноденствия сравняются день и ночь, а после день будет уменьшаться.

Наши предки в этот праздник чествовали усопших: приходили к их могилам чтобы убрать и украсить их. Кроме того, чтобы накормить предков, в селах проводились пиры, выставлялись молоко, масло, творог, сыр, ягоды, пироги с капустой.

Славяне гуляли этот праздник две недели - неделю до него и неделю после. Также они верили, что вода в этот период приобретает магическую силу и дарит детям здоровье, а девушкам - красоту.

Что нужно сделать в День осеннего равноденствия

Поскольку в праздник осеннего равноденствия у наших предков было принято избавляться от прошлого, считается, что в этот день полезно сделать генеральную уборку дома и избавиться от хлама в нем.

А поверья гласят, что в осеннее равноденствие идеально для просьб и молитв, так как в этот период открываются врата небес. Нелишним будет и строить планы на ближайшее будущее, ведь наши предки верили, что все задуманное в этот день сбудется.

Приметы в День осеннего равноденствия

  • Много ягод в гроздях рябины – к суровой зиме.
  • В День осеннего равноденствия стоит солнечная погода – осень будет погожей, дожди и холода придут нескоро.
  • Птицы улетают в теплые края – к ранней зиме с крепкими морозами.

Как сообщали Українські Новини, 22 сентября в Киеве малооблачно, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +23…+25 градусов.

Также синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября.

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