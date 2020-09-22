"Оппозиционная платформа" выдвинула Александра Попова в мэры Киева

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За життя" выдвинула кандидатом в мэры Киева бывшего председателя Киевской городской государственной администрации (2010-2014 годы) Александра Попова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Оппозиционная платформа - За життя" выдвинула кандидата в мэры Киева. Успехов, Александр Попов!" - сказано в нем. В декабре 2013 года Попов был отстранен от должности главы КГГА в связи с подозрением в причастности к нарушению конституционных прав граждан на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября. 25 января 2014 года он был уволен с соответствующей должности. С декабря 2007 года по март 2010 года Попов был депутатом Верховной Рады 6-го созыва от фракции "Партия Регионов". Как сообщали Українськi Новини, местные выборы назначены на 25 октября, кампания по выборам стартовала 5 сентября. Выдвижение кандидатов в депутаты местных советов, а также на должность сельского, поселкового и городского председателя происходит с 15 до 24 сентября включительно, в течение 5 дней теризбирком должен зарегистрировать кандидата или отказать в регистрации. Денежный залог на выборах мэра Киева составляет 469 тыс. гривен. Ранее Кабмин утвердил правила проведения местных выборов в условиях пандемии COVID-19.