"Оппозиционная платформа" выдвинула Александра Попова в мэры Киева

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За життя" выдвинула кандидатом в мэры Киева бывшего председателя Киевской городской государственной администрации (2010-2014 годы) Александра Попова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Оппозиционная платформа - За життя" выдвинула кандидата в мэры Киева. Успехов, Александр Попов!" - сказано в нем.

В декабре 2013 года Попов был отстранен от должности главы КГГА в связи с подозрением в причастности к нарушению конституционных прав граждан на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября.

25 января 2014 года он был уволен с соответствующей должности.

С декабря 2007 года по март 2010 года Попов был депутатом Верховной Рады 6-го созыва от фракции "Партия Регионов".

Как сообщали Українськi Новини, местные выборы назначены на 25 октября, кампания по выборам стартовала 5 сентября.

Выдвижение кандидатов в депутаты местных советов, а также на должность сельского, поселкового и городского председателя происходит с 15 до 24 сентября включительно, в течение 5 дней теризбирком должен зарегистрировать кандидата или отказать в регистрации.

Денежный залог на выборах мэра Киева составляет 469 тыс. гривен.

Ранее Кабмин утвердил правила проведения местных выборов в условиях пандемии COVID-19.

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