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10 сентября 2020, четверг, 12:44 729
Политика 2020-09-10T12:46:21+03:00
Українські Новини
Конфликт на Донбассе: почему поселок Шумы стал камнем преткновения к достижению перемирия

Конфликт на Донбассе: почему поселок Шумы стал камнем преткновения к достижению перемирия

Константин Долгий
ДНР, Вооруженный конфликт на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, Заседание ТКГ
Операция Объединенных сил. Фото: Міноборони України
Операция Объединенных сил. Фото: Міноборони України

В течение последней неделе ситуация на Донбассе заметно ухудшилась. Несмотря на достигнутое ранее перемирие, вооруженные формирования самопровозглашенной "ДНР" вновь открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Почему режим тишины был нарушен, что привело к потерям в рядах Вооруженных сил Украина (ВСУ), и причем здесь поселок Шумы рассказывают Українські Новини.

Ультиматум от "ДНР"

Еще 5 сентября "лидер" самопровозглашенной "республики" Денис Пушилин обвинил ВСУ в нарушении принятых ранее договоренностей. По его словам, украинские военные якобы начали оборудовать траншеи на позициях вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области.

Пушилин добавил, что если до 7 сентября украинские военные не проведут демонтаж траншей, то "ДНР" проведет обстрел данных позиций, и порекомендовал ВСУ покинуть занимаемые участок.

Реакция Украины и ОБСЕ

Отметим, что представители СММ ОБСЕ назвали обвинения "ДНР" необоснованными и заявили, что военнослужащие ВСУ не копали новые траншеи. В опубликованном отчете говорится, что ОБСЕ провела воздушное наблюдение на данном участке и не выявила каких-либо изменений на позициях с 5 июля 2020 года.

На обвинения Пушилина ответил командующий операцией Объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко. Он заявил, что обвинения со стороны "ДНР" являются провокацией и несут политический характер, чтобы сорвать достигнутые ранее договоренности.

Кравченко также добавил, что в случае обстрела позиции около Шумов, Вооруженные силы нанесут адекватный ответ всеми имеющимися средствами и силами.

Перенос "обстрела" и заседание ТКГ

По непонятным причинам 7 сентября в "ДНР" заявили о переносе запланированного обстрела на два дня вперед. Кроме того, ВСУ снова предложили демонтировать траншеи, и предоставить факты их демонтажа.

На фоне подобных заявлений со стороны "ДНР", Украина созвала внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) с целью предупредить обстрел со стороны вооруженных формирований так называемой "республики".

Заседание состоялось в режиме видеоконференции в среду, 9 сентября. Участникам конференции удалось договориться о проведении совместной инспекции на позициях в районе Шумов 10 сентября в 14:00.

"Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ", — говорится в сообщении на сайте Президента Украины.

Отметим, что представители украинской стороны заверила участников ТКГ, что обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности во время инспекции.

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