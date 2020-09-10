Конфлікт на Донбасі: чому селище Шуми стало каменем спотикання до досягнення перемир'я

Протягом останнього тижня ситуація на Донбасі помітно погіршилася. Попри досягнуте раніше перемир'я, збройні формування самопроголошеної "ДНР" знову відкрили вогонь по позиціях Збройних сил України.

Ультиматум від "ДНР"

Ще 5 вересня "лідер" самопроголошеної "республіки" Пушилін Денис Володимирович звинуватив ЗСУ в порушенні прийнятих раніше домовленостей. За його словами, українські військові нібито почали обладнувати траншеї на позиціях поблизу населеного пункту Шуми в Донецькій області.

Пушилін додав, що якщо до 7 вересня українські військові не проведуть демонтаж траншей, то "ДНР" проведе обстріл даних позицій, і порекомендував ЗСУ покинути займану ділянку.

Реакція України та ОБСЄ

Зазначимо, що представники СММ ОБСЄ назвали звинувачення "ДНР" необгрунтованими і заявили, що військовослужбовці ЗСУ не копали нові траншеї. В опублікованому звіті говориться, що ОБСЄ провела повітряне спостереження на даній ділянці і не виявила будь-яких змін на позиціях з 5 липня 2020 року.

На звинувачення Пушиліна Дениса Володимировича відповів командувач операцією Об'єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко. Він заявив, що звинувачення з боку "ДНР" є провокацією і несуть політичний характер, щоб зірвати досягнуті раніше домовленості.

Кравченко також додав, що в разі обстрілу позиції близько Шумів, Збройні сили завдадуть адекватну відповідь всіма наявними засобами і силами.

Перенесення "обстрілу" і засідання ТКГ

З незрозумілих причин 7 вересня в "ДНР" заявили про перенесення запланованого обстрілу на два дні вперед. Крім того, ЗСУ знову запропонували демонтувати траншеї, і надати факти їх демонтажу.

Засідання відбулося в режимі відеоконференції в середу, 9 вересня. Учасникам конференції вдалося домовитися про проведення спільної інспекції на позиціях в районі Шумів 10 вересня о 14:00.

"Учасники консультацій домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ", - йдеться в повідомленні на сайті президента України.

Зазначимо, що представники української сторони запевнили учасників ТКГ, що забезпечить питання логістики і гарантії безпеки під час інспекції.

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