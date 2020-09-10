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10 вересня 2020, четвер, 12:44 6
Політика 2020-09-10T14:00:02+03:00
Українські Новини
Конфлікт на Донбасі: чому селище Шуми стало каменем спотикання до досягнення перемир'я

Конфлікт на Донбасі: чому селище Шуми стало каменем спотикання до досягнення перемир'я

Константин Долгий
ДНР, вогонь, Шуми
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Протягом останнього тижня ситуація на Донбасі помітно погіршилася. Попри досягнуте раніше перемир'я, збройні формування самопроголошеної "ДНР" знову відкрили вогонь по позиціях Збройних сил України.

Ультиматум від "ДНР"

Ще 5 вересня "лідер" самопроголошеної "республіки" Пушилін Денис Володимирович звинуватив ЗСУ в порушенні прийнятих раніше домовленостей. За його словами, українські військові нібито почали обладнувати траншеї на позиціях поблизу населеного пункту Шуми в Донецькій області.

Пушилін додав, що якщо до 7 вересня українські військові не проведуть демонтаж траншей, то "ДНР" проведе обстріл даних позицій, і порекомендував ЗСУ покинути займану ділянку.

Реакція України та ОБСЄ

Зазначимо, що представники СММ ОБСЄ назвали звинувачення "ДНР" необгрунтованими і заявили, що військовослужбовці ЗСУ не копали нові траншеї. В опублікованому звіті говориться, що ОБСЄ провела повітряне спостереження на даній ділянці і не виявила будь-яких змін на позиціях з 5 липня 2020 року.

На звинувачення Пушиліна Дениса Володимировича відповів командувач операцією Об'єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко. Він заявив, що звинувачення з боку "ДНР" є провокацією і несуть політичний характер, щоб зірвати досягнуті раніше домовленості.

Кравченко також додав, що в разі обстрілу позиції близько Шумів, Збройні сили завдадуть адекватну відповідь всіма наявними засобами і силами.

Перенесення "обстрілу" і засідання ТКГ

З незрозумілих причин 7 вересня в "ДНР" заявили про перенесення запланованого обстрілу на два дні вперед. Крім того, ЗСУ знову запропонували демонтувати траншеї, і надати факти їх демонтажу.

Засідання відбулося в режимі відеоконференції в середу, 9 вересня. Учасникам конференції вдалося домовитися про проведення спільної інспекції на позиціях в районі Шумів 10 вересня о 14:00.

"Учасники консультацій домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ", - йдеться в повідомленні на сайті президента України.

Зазначимо, що представники української сторони запевнили учасників ТКГ, що забезпечить питання логістики і гарантії безпеки під час інспекції.

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