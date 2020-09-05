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05 сентября 2020, суббота, 18:07 982
Украина 2020-09-05T18:10:27+03:00
Українські Новини
"Глава ДНР" планирует обстрел позиций украинских военных 7 сентября

"Глава ДНР" планирует обстрел позиций украинских военных 7 сентября

Александр Савич
Сепаратисты, ДНР, Денис Пушилин, Боевики ДНР
"Глава ДНР" Денис Пушилин планирует обстрел позиций украинских военных 7 сентября. Фото: СБУ

Вслед за сообщением ООН, что боевики самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ввели смертную казнь,  стало известно, что "глава" самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин планирует обстрел позиций украинских военных возле Шумов на 7 сентября.

Об этом говорится в сообщении на сайте Пушилина, передают Українськi Новини.

"Глава ДНР" обвинил украинских военных в действиях, направленных на срыв перемирия, при копании траншей после 22 августа.

Пушилин утверждает, что "ДНР" неоднократно требовала зарыть траншеи, однако этого не было сделано.

"В этой связи официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы – район вновь оборудованных украинских позиций с центром с координатами: 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы)", – цитируются в сообщении слова Пушилина.

Утверждается, что официальное уведомление о данном решении будет направлено представителями "ДНР" в контактную группу, а подробные координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через Совместный центр по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК).

Кроме того, Пушилин пригласил СММ ОБСЕ с просьбой осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время.

Как сообщали Українські новини, в апреле этого года Пушилин подписал указа о переименовании Донецка в "Сталино".

Также в январе в Донецке застрелили главаря боевиков "ДНР" Алексея Кривулю.

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