ТКГ провела внеочередное заседание: что решили для недопущения срыва режима тишины

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) в ходе внеочередного заседания в среду договорилась о совместной инспекции в районе Шумов на Донбассе для недопущения срыва режима тишины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента Владимира Зеленского, передают Українськi Новини.

"С целью недопущения срыва режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в среду, 9 сентября, состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции", - сказано в нем.

В ходе заседания ОБСЕ вновь подтвердила необоснованность любых обвинений боевиков в адрес Вооруженных сил в районе Шумов.

"Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Украинская сторона заверила, что обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

Украина считает, что заседание дало надежду на выполнение режима прекращения огня всеми сторонами в дальнейшем.

Как сообщали Українськi Новини, ранее самопровозглашенная "Донецкая народная республика" обвинила украинскую сторону в незаконном сооружении укреплений в районе Шумов и анонсировала начало операции по их обстрелу.

Позже "ДНР" перенесла начало обстрела украинских позиций на 10:00 9 сентября.

В среду, 9 сентября, "ДНР" отказалась от идеи обстрела и попросила ОБСЕ вместо этого созвать внеочередное заседание ТКГ.

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