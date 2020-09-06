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06 сентября 2020, воскресенье, 17:46 120
Силовые структуры 2020-09-06T17:48:07+03:00
Українські Новини
Впервые с начала перемирия боевики совершили прицельный обстрел украинских позиций, есть раненый

Впервые с начала перемирия боевики совершили прицельный обстрел украинских позиций, есть раненый

Ольга Фандорина
Боевики, Обстрел, война на Донбассе, режим прекращения огня
Красногоровка. Фото: stalkerzone.org
Красногоровка. Фото: stalkerzone.org

Впервые с начала объявленого режима прекращения огня 6 сентября боевики осуществили прицельный обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела военнослужащий ВСУ получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"6 сентября 2020 года на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой, и осуществили прицельный обстрел украинских позиций", - говорится в сообщении.

Боевики открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка.

В результате обстрела военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции, получил ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что ВФ РФ направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел в очередной раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет целью достичь мира", - отмечают в штабе.

Также в штабе ООС добавили, что при следующем обстреле украинских позиций "Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств".

Глава группирвоки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что откроет огонь по позициям украинских военных возле Шумов на 7 сентября.

Из-за этого заявления Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

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