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06 сентября 2020, воскресенье, 19:15 168
Силовые структуры 2020-09-06T19:17:03+03:00
Українські Новини
Возле Шумов ОБСЕ не выявила изменений в позициях ВСУ, о которых говорил Пушилин

Возле Шумов ОБСЕ не выявила изменений в позициях ВСУ, о которых говорил Пушилин

Ольга Фандорина
ОБСЕ, ВСУ, война на Донбассе, позиции ВСУ
ОБСЕ. Фото: Facebook/ОБСЕ
ОБСЕ. Фото: Facebook/ОБСЕ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонид Кравчук заявляет, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українські Новини.

Отмечается, что в воскресенье, 6 сентября, в Киеве состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, участие в которой, в частности, приняли вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран и представители Генерального штаба.

Совещание было посвящено рассмотрению публичных заявлений со стороны членов незаконных вооруженных формирований об угрозах открыть огонь по позициям Вооруженных сил вблизи Горловки.

Участники совещания провели детальный анализ ситуации, заслушав доклады представителя рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности, представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел Украины, а также приняв во внимание отчет Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе от 5 сентября.

"Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", - подчеркнул Кравчук.

Также указано, что в документе ОБСЕ четко указано, что мониторинговая миссия провела воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях Вооруженных сил по сравнению с 5 июля.

То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений в позиционном расположении Вооруженных сил, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля о мерах по усилению режима прекращения огня.

Участники совещания подтвердили, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

"Важно, что это полностью подтверждается в отчетах СММ ОБСЕ", - добавил глава украинской делегации в ТКГ.

Особое внимание на встрече было уделено инциденту, который произошел в воскресенье, в результате которого был ранен украинский военнослужащий, который осуществлял работы по разбору сгоревшего блиндажа.

Приняв во внимание все обстоятельства инцидента, участники совещания пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны боевиков не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса.

В сообщении отмечается, что по итогам совещания Кравчук обратился к специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

Глава группирвоки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что откроет огонь по позициям украинских военных возле Шумов на 7 сентября.

Из-за этого заявления Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

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