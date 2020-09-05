Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за заявления "главы ДНР" об обстреле позиций ВСУ

Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) из-за заявления "главы" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина о планируемом обстреле украинских позиций.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передают Українськi Новини.

Он отметил, что видел посланный боевиками документ.

"Президент был проинформирован об этом, он чрезвычайно обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг в ответ. Мы, Украина, созываем внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы", - сказал Кулеба.

По его словам, цель заседания - предупредить обстрел со стороны боевиков.

Кулеба сообщил, что представительница ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау поддержала предложение о заседании, ответа представителя России еще ждут.

Как сообщали Українськi Новини, Пушилин планирует обстрел позиций украинских военных возле Шумов на 7 сентября.

Договоренность о прекращении огня на Донбассе вступила в силу 27 июля.

С того времени фиксировались нарушения режима "тишины" со стороны боевиков в виде одиночных неприцельных обстрелов, также были зафиксированы нарушения договоренностей в виде проведения инженерных работ с оккупированной стороны.

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