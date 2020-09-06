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06 сентября 2020, воскресенье, 11:11 458
Происшествия 2020-09-06T11:30:01+03:00
Українські Новини
Командующий ООС опроверг обвинения "главы ДНР", из-за которых боевики решили стрелять

Командующий ООС опроверг обвинения "главы ДНР", из-за которых боевики решили стрелять

Кира Молчанова
Перемирие, Донбасс, ДНР, Денис Пушилин, ООС, перемирие-2020
Украинский флаг на Донбассе. Фото: Facebook/ООС
Украинский флаг на Донбассе. Фото: Facebook/ООС

Обвинение главы группировки "ДНР" Дениса Пушилина в нарушении договоренностей о прекращении огня не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении командующего операцией Объединенных сил (ООС) Владимира Кравченко, передают Українськi Новини.

Согласно ему, командующий ООС и руководитель украинской стороны в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) проверили факты, изложенные в заявлении Пушилина, относительно обустройства украинскими военными инженерных сооружений на позициях возле населенного пункта Шумы (Донецкая область).

"По результатам проверки установили, что это обвинение не соответствует действительности, является провокационным и несет в себе политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей... За указанный период украинская сторона нарушений договоренностей в населенном пункте Шумы не совершала, как и противоположная сторона", - сказано в заявлении Кравченко.

Командующий подчеркнул, что в случае применения боевиками оружия командование ООС оставляет за собой конституционное право на защиту территории Украины и на адекватный ответ всеми наличествующими силами и средствами.

Как сообщали Українськi Новини, Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) из-за заявления "главы" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина о планируемом обстреле украинских позиций.

Пушилин планирует обстрел позиций украинских военных возле Шумов на 7 сентября.

Договоренность о прекращении огня на Донбассе вступила в силу 27 июля.

С того времени фиксировались нарушения режима "тишины" со стороны боевиков в виде одиночных неприцельных обстрелов, также были зафиксированы нарушения договоренностей в виде проведения инженерных работ с оккупированной стороны.

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