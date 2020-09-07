"ДНР" перенесла начало обстрела украинских позиций в районе Шумов на Донбассе на 9 сентября

Боевики так называемой "ДНР" перенесли запланированный обстрел позиций украинских военных на 9 сентября. Фото: штаб ООС

Боевики так называемой "ДНР" перенесли запланированный обстрел позиций украинских военных на 9 сентября. Фото: штаб ООС

Самопровозглашенная "Донецкая народная республика", "глава" которой пообещал обстрелять позиции украинских военных 7 сентября , перенесла начало операции по обстрелу украинских укреплений в районе Шумов на Донбассе на 9 сентября.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте "ДНР", передают Українськi Новини.

"...Было принято решение перенести начало операции по устранению украинских укреплений в районе населенного пункта Шумы на 10:00 9 сентября", – говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что украинская сторона все еще может самостоятельно устранить "незаконно сооруженные позиции" и до 22:00 8 сентября направить отчет о факте их демонтажа.

"ДНР" обвинила украинскую сторону в нарушениях договоренностей, достигнутых в рамках трехсторонней контактной группы.

Руководство "ДНР" наблюдает за районом около Шумов, вопрос находится на контроле лично у "главы" "ДНР" Дениса Пушилина.

Как сообщали Українські новини, в апреле боевики "ДНР" переименовали Донецк в "Сталино".

Также Андрей Билецкий заявил, что власть скрывает количество погибших во время последнего обстрела.

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