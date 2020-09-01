Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в сентябре

В то время как в Украине повышена минимальная зарплата, в сентябре Украина должна выплатить Международному валютному фонду 0,4 млрд долларов. Об этом свидетельствует график выплат Украины по обязательствам перед МВФ, передают Українські Новини. В частности, 11 сентября Украина должна выплатить МВФ 295,5 млн СПЗ (спецправа заимствования), что по курсу НБУ на 1 сентября составляет более 400 млн долларов. Данный платеж будет осуществлен за программу расширенного финансирования EFF. В целом в 2020 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду около 996,102 млн СПЗ. Следующий платеж в размере около 48 млн СПЗ запланирован на 1 ноября. Как сообщали Українські Новини, в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов. Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by. МВФ решил изменить предыдущую программу stand by на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины. В октябре 2018 Украина и МВФ договорились о новой программе stand by. До конца года Кабмин хочет получить еще один транш МВФ. 12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов. Ранее в Кабмине ожидали три транша от МВФ: летом, осенью и в следующем году. Ранее Международный валютный фонд обнародовал текст меморандума с Украиной о 18-месячной программе финансирования stand-by в рамках финансирования Украины на $5 млрд. Глава совета Национального банка Богдан Данилишин считает,что получение двух траншей от Международного валютного фонда (МВФ) в сентябре и декабре 2020 является малореалистичным.