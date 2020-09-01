подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 сентября 2020, вторник, 09:09 618
Финансы 2020-09-01T09:30:06+03:00
Українські Новини
Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в сентябре

Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в сентябре

Сергей Жолобецкий
МВФ, Госдолг, выплата МВФ
Украина продолжает выполнять обязательства перед МВФ
Украина продолжает выполнять обязательства перед МВФ

В то время как в Украине повышена минимальная зарплата, в сентябре Украина должна выплатить Международному валютному фонду 0,4 млрд долларов.

Об этом свидетельствует график выплат Украины по обязательствам перед МВФ, передают Українські Новини.

В частности, 11 сентября Украина должна выплатить МВФ 295,5 млн СПЗ (спецправа заимствования), что по курсу НБУ на 1 сентября составляет более 400 млн долларов.

Данный платеж будет осуществлен за программу расширенного финансирования EFF.

В целом в 2020 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду около 996,102 млн СПЗ.

Следующий платеж в размере около 48 млн СПЗ запланирован на 1 ноября.

Как сообщали Українські Новини, в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.

Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.

МВФ решил изменить предыдущую программу stand by на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

В октябре 2018 Украина и МВФ договорились о новой программе stand by.

До конца года Кабмин хочет получить еще один транш МВФ.

12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов.

Ранее в Кабмине ожидали три транша от МВФ: летом, осенью и в следующем году.

Ранее Международный валютный фонд обнародовал текст меморандума с Украиной о 18-месячной программе финансирования stand-by в рамках финансирования Украины на $5 млрд.

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин считает,что получение двух траншей от Международного валютного фонда (МВФ) в сентябре и декабре 2020 является малореалистичным.

Больше новостей о: МВФ Госдолг выплата МВФ

Сегодня начинается новый учебный год в условиях Covid-19. В Минздраве дали рекомендации родителям
Верховная Рада 9-го созыва начинает сегодня работу
Новости
Мы нашли идеальный баланс между карантинными ограничениями и жизнью страны, — Степанов 09:30
Смертность от коронавируса увеличилась вдвое, а заболеваемость начала падать 09:30
В июле Украина меньше экспортировала в Европу и Россию, а больше - в Азию 09:24
Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в сентябре 09:09
Украина может производить более 30 млн доз вакцины от COVID-19 в год, — Степанов 09:01
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Акция протеста под посольством Беларуси в Киеве. Скриншот видео
Жгли фотографию и флаг. Под посольством Беларуси в Киеве "праздновали" день рождения Лукашенко 19:51
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения 05:30
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело 10:19
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры 16:58
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело 10:19
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса 09:00
больше новостей
До конца карантина больше двух месяцев. Что и где запрещено
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok