Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в сентябре

В то время как в Украине повышена минимальная зарплата, в сентябре Украина должна выплатить Международному валютному фонду 0,4 млрд долларов.

Об этом свидетельствует график выплат Украины по обязательствам перед МВФ, передают Українські Новини.

В частности, 11 сентября Украина должна выплатить МВФ 295,5 млн СПЗ (спецправа заимствования), что по курсу НБУ на 1 сентября составляет более 400 млн долларов.

Данный платеж будет осуществлен за программу расширенного финансирования EFF.

В целом в 2020 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду около 996,102 млн СПЗ.

Следующий платеж в размере около 48 млн СПЗ запланирован на 1 ноября.

Как сообщали Українські Новини, в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.

Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.

МВФ решил изменить предыдущую программу stand by на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

В октябре 2018 Украина и МВФ договорились о новой программе stand by.

До конца года Кабмин хочет получить еще один транш МВФ.

12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов.

Ранее в Кабмине ожидали три транша от МВФ: летом, осенью и в следующем году.

Ранее Международный валютный фонд обнародовал текст меморандума с Украиной о 18-месячной программе финансирования stand-by в рамках финансирования Украины на $5 млрд.

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин считает,что получение двух траншей от Международного валютного фонда (МВФ) в сентябре и декабре 2020 является малореалистичным.

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