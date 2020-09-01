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01 сентября 2020, вторник, 05:40 639
Экономика 2020-09-01T06:45:03+03:00
Українські Новини
В Украине выросла минимальная зарплата

В Украине выросла минимальная зарплата

Константин Долгий
экономика Украины, минимальная зарплата, рост зарплат
Минимальная зарплата в Украине выросла до 5 тыс. гривен. Фото: prozoro.info
Минимальная зарплата в Украине выросла до 5 тыс. гривен. Фото: prozoro.info

Сегодня, 1 сентября, в Украине произошло повышение минимальной заработной платы, которая выросла почти на 300 гривен. Соответствующий закон был подписан главой государства Владимиром Зеленским в минувшую субботу, сообщают Українськi Новини.

С сегодняшнего дня размер минимальной зарплаты вырос с 4 723 до 5 000 гривен и был закреплен на государственном уровне законом "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 822-ІХ, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа".

Данный закон предусматривает повышение минимальной заработной платы в несколько этапов:

  • с 1 сентября 2020 года — с 4 723 до 5 000 гривен;
  • с 1 января 2021 года — с 5 000 до 6 000 гривен;
  • с 1 июля 2021 года — с 6 000 до 6 500 гривен.

Как ранее заявил президент Зеленский, рост "минималки" должен улучшить качество жизни украинцев и, в первую очередь, отразиться на бюджетниках, так как их доходы напрямую зависят от размера минимальной зарплаты.

Ранее Українськi Новини писали, что рост минимальной заработной платы с высокой вероятностью может стать причиной подорожания валюты и ускорения темпов инфляции украинской экономики.

Напомним, с изменением размера минимальной зарплаты в Украине ожидаемого повышения пенсий не произойдет.

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