В Кабмине ждут три транша от МВФ: летом, осенью и в следующем году

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 1,9 млрд долларов 5-6 июня, второй транш в размере 1,6 млрд долларов осенью.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", передают Українськi Новини.

"Мы сегодня завершили переговоры с МВФ, президент провел телефонный разговор с руководителем МВФ, и 5 июня мы ожидаем подписание договора и получение первого транша. Программа на 18 мес., кредит на 5 лет, сумма 5 млрд долларов, кредит по программе Stand-by с достаточно упрощенными условиями, который даст нам возможность двигаться спокойно в преодолении последствий коронакризиса. Будет первый транш 1,9 млрд долларов, ожидаем 5-6 июня, на осень - 1,6 млрд долларов и в следующем году - 1,5 млрд долларов", - сказал он.

При этом Шмыгаль уточнил, что в данной программе нет условий осуществления структурных реформ в стране.

"Программа дает Украине возможность двигаться вперед с другими партнерами: Европейским Союзом, Всемирным банком, ЕБРР, Европейским инвестиционным банком, общая сумма заимствований, которые мы берем, она на уровне 10 млрд долларов", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, 21 мая команда сотрудников Международного валютного фонда во главе с госпожой Владковой Холлар завершила дистанционные обсуждения с украинскими властями и достигла соглашения на уровне персонала по экономической политике для новой 18-месячной резервной договоренности.