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  • Получение двух обещанных траншей от МВФ до конца года является малореалистичным, - Данилишин
25 августа 2020, вторник, 20:49 67
Экономика 2020-08-25T21:00:01+03:00
Українські Новини
Получение двух обещанных траншей от МВФ до конца года является малореалистичным, - Данилишин

Получение двух обещанных траншей от МВФ до конца года является малореалистичным, - Данилишин

Надежда Комендантова
МВФ, Транш, Богдан Данилишин, Транш МВФ
МВФ . Фото: UTMAG
МВФ . Фото: UTMAG

В то время, как в МВФ планируют продолжить сотрудничество с Украиной, но не говорят, когда будет следующий транш, глава совета Национального банка Богдан Данилишин считает,что получение двух траншей от Международного валютного фонда (МВФ) в сентябре и декабре 2020 является малореалистичным.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини. 

По его словам, поддержка международных партнеров остается одним из самых весомых факторов макрофинансовой стабильности в Украине.

"Очевидно, базовый сценарий с получением двух траншей до конца текущего года - в сентябре и декабре - малореалистичен. Скорее всего, мы можем рассчитывать на получение транша в 4-м квартале 2020", - сообщил Данилишин.

Вместе с тем, глава совета считает, что плановый пересмотр программы с МВФ должен сопровождаться пересмотром концептуальных основ сотрудничества и его фокусировки в поддержку национальных интересов Украины, а не только международных инвесторов.

Приоритетом программы с МВФ должна быть поддержка реформ, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов.

Ранее в Кабмине ожидали три транша от МВФ: летом, осенью и в следующем году.

Ранее Международный валютный фонд обнародовал текст меморандума с Украиной о 18-месячной программе финансирования stand-by в рамках финансирования Украины на $5 млрд.

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