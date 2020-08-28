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28 августа 2020, пятница, 17:49 465
Экономика 2020-08-28T18:45:02+03:00
Українські Новини
До конца года Кабмин хочет получить еще один транш МВФ

До конца года Кабмин хочет получить еще один транш МВФ

Ольга Фандорина
Кабмин, МВФ, Транш, Транш МВФ
Транш. Фото: belprauda.org
Транш. Фото: belprauda.org

В то время, как в МВФ планируют продолжить сотрудничество с Украиной, но не говорят, когда будет следующий транш, Кабинет Министров ожидает получить еще один транш Международного валютного фонда (МВФ) в 2020 году.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правительстве.

"В этом году мы ожидаем второй транш, а третий уже в следующем году", - сказал собеседник.

Он предположил, что второй транш может быть получен после принятия госбюджета на 2021 год.

Как сообщали Українськi Новини, 12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов.

Ранее в Кабмине ожидали три транша от МВФ: летом, осенью и в следующем году.

Ранее Международный валютный фонд обнародовал текст меморандума с Украиной о 18-месячной программе финансирования stand-by в рамках финансирования Украины на $5 млрд.

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин считает,что получение двух траншей от Международного валютного фонда (МВФ) в сентябре и декабре 2020 является малореалистичным.

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