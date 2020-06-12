Украина получила первый транш от МВФ

В то время как Украина обязалась перед МВФ ежегодно пересматривать тарифы на тепло, Украина получила первый транш от Международного валютного фонда в размере 2,1 млрд долларов.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в микроблоге twitter, передают Українські Новини.

"Украина только полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда?", - сообщил он.

Смолий добавил, что со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях - валютах, входящих в SDR.

Сейчас процесс завершен.

Как сообщали Українські Новини, 9 июня совет директоров МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, размер первого транша составит 2,1 млрд долларов.

Украина обязалась перед МВФ выставить на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель" и еще 3 госкомпании до июля 2021.