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12 июня 2020, пятница, 14:50 146
Финансы 2020-06-12T14:53:41+03:00
Українські Новини
Украина получила первый транш от МВФ

Украина получила первый транш от МВФ

Сергей Жолобецкий
Инвестиции, МВФ, Кредит, Транш
Средства МВФ поступили в Украину
Средства МВФ поступили в Украину

В то время как Украина обязалась перед МВФ ежегодно пересматривать тарифы на тепло, Украина получила первый транш от Международного валютного фонда в размере 2,1 млрд долларов.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в микроблоге twitter, передают Українські Новини.

"Украина только полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда?", - сообщил он.

Смолий добавил, что со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях - валютах, входящих в SDR.

Сейчас процесс завершен.

Как сообщали Українські Новини, 9 июня совет директоров МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, размер первого транша составит 2,1 млрд долларов.

Украина обязалась перед МВФ выставить на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель" и еще 3 госкомпании до июля 2021.

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