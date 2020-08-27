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27 августа 2020, четверг, 20:23 7
Политика 2020-08-27T20:23:48+03:00
Українські Новини
В небе над Киевом раскинулась двойная радуга

В небе над Киевом раскинулась двойная радуга

Кира Молчанова
Киев, Радуга, Явление, Погодное явление, Радуга в Киеве
Радуга над Киевом
Радуга над Киевом

После вечернего дождя в Киеве появилась двойная радуга: ее можно было увидеть в нескольких районах столицы, об этом сообщают Українські Новини.

Радугу увидели многие жители Киева, о чем стали активно рассказывать в социальных сетях.

Радуга над Русановкой в КиевеРадуга над Русановкой в Киеве

Кое-где видна двойная радугаКое-где видна двойная радуга

Радуга над КиевомРадуга над Киевом

В небе видно двойную радугуВ небе видно двойную радугу

Радуга на Лесном массивеРадуга на Лесном массиве

Как сообщали Українські Новини, в столице объявили о приближающемся шторме. При этом для для ликвидации последствий непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств.

Накануне из-за грозового фронта, который простирается над Киевом, синоптики объявили желтый уровень опасности.

Двойная радуга - не редкое для Киева метеорологическое явление. Его активно фотографируют местные жители.

Синоптики прогнозируют, что украинцы избегут раннего осеннего похолодания ниже 14 градусов. В основном похолодание осенью начинается в конце сентября или начале октября.

Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень.

О возможных подтоплениях в столице сообщалось 25 августа. Тогда тоже прогнозировались ливневые дожди и сильный ветер.

Впрочем, синоптики предупреждали, что в последние летние дни стоит ожидать прохлады и дождей.

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