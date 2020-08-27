В небе над Киевом раскинулась двойная радуга

После вечернего дождя в Киеве появилась двойная радуга: ее можно было увидеть в нескольких районах столицы, об этом сообщают Українські Новини. Радугу увидели многие жители Киева, о чем стали активно рассказывать в социальных сетях. Радуга над Русановкой в Киеве Кое-где видна двойная радуга Радуга над Киевом В небе видно двойную радугу Радуга на Лесном массиве внезапно полило стеной, похолодало, и не менее внезапно утихло.Буквально 10 минут было вот так, а теперь только свинцовый цвет неба выдает, что что-то происходило. pic.twitter.com\/J1qoMkQXjA — эстетствующий дилетант (@Ahineja) August 27, 2020 Как сообщали Українські Новини, в столице объявили о приближающемся шторме. При этом для для ликвидации последствий непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. Накануне из-за грозового фронта, который простирается над Киевом, синоптики объявили желтый уровень опасности. Двойная радуга - не редкое для Киева метеорологическое явление. Его активно фотографируют местные жители. Синоптики прогнозируют, что украинцы избегут раннего осеннего похолодания ниже 14 градусов. В основном похолодание осенью начинается в конце сентября или начале октября. Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень. О возможных подтоплениях в столице сообщалось 25 августа. Тогда тоже прогнозировались ливневые дожди и сильный ветер. Впрочем, синоптики предупреждали, что в последние летние дни стоит ожидать прохлады и дождей.