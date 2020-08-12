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12 августа 2020, среда, 05:50 59 Инфографика
Жизнь 2020-08-12T05:50:01+03:00
Українські Новини
Теплый сентябрь сменит аномально холодный октябрь: синоптик дал предварительный прогноз на осень

Теплый сентябрь сменит аномально холодный октябрь: синоптик дал предварительный прогноз на осень

Надежда Комендантова
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Осень, Фото: pixabay
Осень, Фото: pixabay

В то время, как в середине недели в Украину придет похолодание, погода текущей недели будет соответствовать народному календарю, который утверждает, что Первый Спас - 14 августа - это упоминание об осени. С этим и связано, что в наших широтах в середине августа часто наблюдаются непродолжительные похолодания. 

Как сообщил синоптик Виталий Пострыгань в себя в Facebook, этот Спас называют Медовым, потому что заканчивается сбор меда из ульев. Считается, что после этого праздника заканчивается лето и начинается пора дождей.

По словам синоптика, на этой неделе тоже будет и тепло, и прохладно, и ветрено. "Единственное, что остается неизменным - это отсутствие существенных дождей", - предупредил Пострыгань.

В середине недели резко похолодает: до 10-12º ночью и 20-22º днем. Однако в выходные снова вернется комфортное тепло.

По долгосрочному прогнозу синоптиков, осень 2020 года в целом ожидается прохладной из-за ранних и частых похолоданий до заморозков, и с недобором осадков 30-50%.

"Наибольшее отклонение от нормы в сторону холода будет октябрь, а меньше всего осадков вероятно в ноябре. Однако начало осени еще порадует теплом", - сообщил синоптик.

Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрога. Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрога.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды в последний месяц лета возможны даже заморозки.

Тем временем, синоптик дал подробный прогноз до конца лета в Украине

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