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27 августа 2020, четверг, 19:09 27
Политика 2020-08-27T19:45:02+03:00
Українські Новини
В Киеве объявлено штормовое предупреждение

В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Кира Молчанова
Киев, КГГА, Штормовое предупреждение, Прогноз погоды
Штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение

Хотя синоптики прогнозируют смену грозового фронта сильной жарой, в Киеве 27 августа объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По прогнозу синоптиков, в Киеве объявлено штормовое предупреждение - прогнозируют грозу и ливни (I уровень опасности, желтый), порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Там добавили, что для ликвидации последствий непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств.

Кроме того, гидрослужба КК "Киевавтодор" работает в усиленном режиме. В то же время на местах возможных подтоплений уже дежурит техника. Водителей призвали быть осторожными на дорогах.

"В случае выявления мест подтоплений обращайтесь в нашу круглосуточную диспетчерскую по тел.: 284-74-19", - отметили в КГГА.

Как сообщали Українські Новини, накануне из-за грозового фронта, который простирается над Киевом, синоптики объявили желтый уровень опасности.

Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень: киевлян ожидает теплый сентябрь и аномально холодный октябрь.

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