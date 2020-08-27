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27 августа 2020, четверг, 05:20 29
Жизнь 2020-08-27T05:20:01+03:00
Українські Новини
Когда придет осеннее похолодание. Гидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь

Когда придет осеннее похолодание. Гидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь

Валерия Драгомирова
Заморозки, Прогноз погоды, погода в сентябре, погода осенью
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

И хоть в Украину ворвались дожди, в ближайшее время осеннего похолодания (ниже 14 градусов тепла) не будет.

Об этом Українським Новинам сообщил заведующий отделением украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык.

"Осеннего похолодания, а это температура ниже 14 градусов тепла, ожидать в ближайшее время не стоит", - сказал он.

Билык отметил, что в основном похолодание осенью начинается в конце сентября или начале октября.

На данный момент нет факторов, которые бы изменили вышеуказанную закономерность.

На сайте Укргидрометцентра говорится, что в сентябре 2020 года средняя месячная температура предполагается 14-19° тепла (в горах 11-12° тепла), что на 1-2° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, в Карпатах до 107 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Согласно климатической характеристике сентября, заморозки в воздухе отмечено во второй и третьей декадах, в горных районах и местами в северных и центральных областях - в первой декаде.

Как сообщали Українські Новини, конец августа будет аномально жарким и грозовым

Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень.



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