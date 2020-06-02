Фото дня: в небе над Киевом раскинулась первая летняя двойная радуга

На Оболони радуга появилась прямо над Днепром

На Оболони радуга появилась прямо над Днепром

Сегодня, 2 июня, в самом начале первого летнего месяца, хотя метеорологи не объявляют о наступлении настоящего лета, после обещанного синоптиками дождя высоко в небе раскинулась двойная первая летняя радуга, передают Українські Новини.

Двойную радугу увидели все жители Киева. В соцсетях появились тысячи красивых фотоснимков с бушующей зеленью, контрастным - то темным, то светлым небом и радугой над летним Киевом.

Радуга над Киевом

Радуга появилась уже к вечеру

На Оболони радуга появилась прямо над Днепром

Радугу было прекрасно видно на фоне потемневшего неба

Пользователи Facebook делятся своими снимками в соцсети.

Как сообщали Українські Новини, май 2020 года оказался самым холодным в этом столетии.

Кроме того, синоптики рассказали, когда в Украину придет лето.

В течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

Также климатолог дала прогноз погоды на лето-2020 с жарой и ураганами.

Кроме того, резкого потепления в первой декаде июня ожидать не стоит.