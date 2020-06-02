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02 июня 2020, вторник, 21:23 31
Общество 2020-06-02T21:23:32+03:00
Українські Новини
Фото дня: в небе над Киевом раскинулась первая летняя двойная радуга

Фото дня: в небе над Киевом раскинулась первая летняя двойная радуга

Ольга Фандорина
Киев, Дождь, Радуга, Фото дня, Погодное явление, Радуга в Киеве
На Оболони радуга появилась прямо над Днепром
На Оболони радуга появилась прямо над Днепром

Сегодня, 2 июня, в самом начале первого летнего месяца, хотя метеорологи не объявляют о наступлении настоящего лета, после обещанного синоптиками дождя высоко в небе раскинулась двойная первая летняя радуга, передают Українські Новини. 

Двойную радугу увидели все жители Киева. В соцсетях появились тысячи красивых фотоснимков с бушующей зеленью, контрастным - то темным, то светлым небом и радугой над летним Киевом.

Радуга над КиевомРадуга над Киевом

Радуга появилась уже к вечеруРадуга появилась уже к вечеру

На Оболони радуга появилась прямо над ДнепромНа Оболони радуга появилась прямо над Днепром

Радугу было прекрасно видно на фоне потемневшего небаРадугу было прекрасно видно на фоне потемневшего неба

Пользователи Facebook делятся своими снимками в соцсети.

 

Как сообщали Українські Новини, май 2020 года оказался самым холодным в этом столетии.

Кроме того, синоптики рассказали, когда в Украину придет лето.

В течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

Также климатолог дала прогноз погоды на лето-2020 с жарой и ураганами. 

Кроме того, резкого потепления в первой декаде июня ожидать не стоит.

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