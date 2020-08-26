Грозовой фронт вытеснит адская жара: синоптики дали прогноз до конца недели

После того, как в Украину на длинных выходных ворвался грозовой фронт, в страну идет фронт высокого атмосферного давления с сухой жаркой погодой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха в среду, 26 августа, на западе и севере страны составит 20-25 градусов тепла. А вот на юге, востоке и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) ожидается 25-30 градусов с отметкой плюс.

Погода в Украине 26 августа. Карта Наталка Диденко

Кроме того, в Киеве будет без осадков, около 23-24 градусов тепла. Там потеплеет в ближайшие выходные.

Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

"Не унывайте, осень еще возится, упаковывая чемоданы, а мы еще не просто погреемся, но и успеем снова поворчать на жару", – подытожила Диденко.

Погода в Украине 26 августа. Карта Виталий Пострыгань

А по словам синоптика Виталия Пострыганя, до выходных в Украине есть вероятность гроз. "В выходные погодой снова будет руководить антициклон, поэтому ожидается сухая погода с дневными температурами 29-32º", - сообщил он.

Ранее Українські Новини писали, что синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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