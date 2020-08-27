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27 августа 2020, четверг, 00:00 2199 Карта
Жизнь 2020-08-27T00:00:01+03:00
Українські Новини
Ворвется дождливая осень: синоптик дала прогноз на последние летние дни

Ворвется дождливая осень: синоптик дала прогноз на последние летние дни

Надежда Комендантова
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Погода в Украине. Фото: Валерия Назаренко
Погода в Украине. Фото: Валерия Назаренко

В то время, как до середины сентября в Украине будет стоять летняя погода с кратковременными периодами похолодания, в четверг 27 августа в Украине дожди ожидаются в северном регионе, на остальной территории - без осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Лето с осенью, как два джентльмена в дверях. Пропускают друг друга, но никто толком не заходит и не выходит. Как будто есть еще летняя жара, но листочки уже нападали и много желтых. Вроде и осенние свежие градусы дождь принес, но сразу - солнце и снова надеваешь черные очки и снимаешь кардиганчик. Пусть они спорят, кто вежливее", - написала она.

В Украине 27 августа дожди пройдут преимущественно в северных областях. Немного затронет западную часть. На остальной территории будет сухо.

Температура воздуха в западных и северных областях невысокая, +20 +25 градусов.

На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей будет очень тепло, +26 +31 градус.

В Киеве в четверг ожидается дождь и около 23 градусов.

По словам Диденко, потепление придется на выходные.

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Ранее Українські Новини писали, что синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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