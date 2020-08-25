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25 августа 2020, вторник, 11:01 15
Общество 2020-08-25T11:01:17+03:00
Українські Новини
В Киеве объявили штормовое предупреждение. В местах возможных подтоплений дежурит техника

В Киеве объявили штормовое предупреждение. В местах возможных подтоплений дежурит техника

Кира Молчанова
Киев, Подтопление, Штормовое предупреждение, Киевавтодор, Гроза
Гроза. Фото: pixabay
Гроза. Фото: pixabay

Из-за грозового фронта, который простирается над Киевом, синоптики объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Там отмечают, что ливни могут пойти в течение дня и ночью. В связи с этим Гидрослужба работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений дежурит техника. Есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.

Из-за ухудшения погоды водителей призвали быть осторожными на дорогах.

Предупреждение от Предупреждение от "Киевавтодора"

Как сообщали Українські Новини, 25 августа в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза, ветер юго-западный, 3-8 м/с, температура ночью +16...+18 градусов, днем +​​22...+24 градусов. На Западе Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем ​​умеренные, местами значительные дожди (в Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской областях и в Карпатах кратковременные умеренные дожди), грозы, ветер юго-западный, 3-8 м/с, температура ночью +11...+18 градусов, днем ​+​20...+26 градусов.

Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень.

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