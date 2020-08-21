В ночь на субботу в Украине сильно испортится погода: объявлено штормовое предупреждение

Ночью и днем субботы, 22 августа, в Украине испортится погода. В ряде областей пройдут дожди с грозами и шквалами, как и сегодня, 21 августа.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, ночью непогода обойдет только западные, Житомирскую, Винницкую и Одесскую области.

Днем грозы, сильные дожди и шквалы до 20 метров в секунду охватят юго-восточные и Днепропетровскую области, а также территорию Крыма.

Ранее сообщалось, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Адский зной отступит и ударит с новой силой: синоптик дала прогноз на длинные выходные.

Также после прихода аномальной жары в начале недели, в Украину уже вернулись дожди, а в среду, 19 августа, они продолжатся в западных областях.

Тропический зной разбавят грозовые ливни: синоптик дала прогноз до конца недели и длинные выходные.

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