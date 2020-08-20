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20 августа 2020, четверг, 00:00 18 Карта
Жизнь 2020-08-20T00:30:01+03:00
Українські Новини
Тропический зной разбавят грозовые ливни: синоптик дала прогноз до конца недели и длинные выходные

Тропический зной разбавят грозовые ливни: синоптик дала прогноз до конца недели и длинные выходные

Надежда Комендантова
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Погода в Украине на выходных. Фото: grodno.greenbelarus.info
Погода в Украине на выходных. Фото: grodno.greenbelarus.info

После прихода аномальной жары в начале недели, вторая половина и конец недели в Украине также будут по-августовски знойными. 

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в четверг, 20 августа ожидается до +34, а дожди местами намочат украинцев на севере, частично в центре и на юге. Не исключена мокрая погода в западных областях.

Диденко утверждает, что кратковременные грозовые дожди пройдут на севере, вдоль полосы Харьковщина – Днепр с районами и зацепят Николаевскую область.

"Остается вероятность дождей в западных областях. Жара еще, правда, будет преобладать, 26-32 градуса, на юге, если солнце в игре, – до +34. На западе ожидается 24-28 градусов. В Киеве 30-32 градуса, однако есть надежда на кратковременный дождь, возможно с грозой", – написала Диденко.

Ослабление жары в столице ожидается уже 21-22 августа, однако в воскресенье, в День флага и на День независимости Украины, снова потеплеет до 27-30 градусов.

Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.

Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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