У ніч на суботу в Україні сильно зіпсується погода: оголошено штормове попередження

22 серпня погода в Україні зіпсується. В низці областей пройдуть дощі з грозами та шквалами, як і сьогодні, 21 серпня. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Так, вночі негода обійде тільки західні, Житомирську, Вінницьку та Одеську області. Вдень грози, сильні дощі та шквали до 20 метрів в секунду охоплять південно-східні і Дніпропетровську області, а також територію Криму. Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали довгостроковий прогноз, який передбачає аномальну спеку та небезпечні стихійні явища в Україні. Крім того, в прогнозі погоди на осінь повідомляється, що вересень буде теплим, однак його змінить аномально холодний жовтень. Також синоптики дали прогноз на довгі вихідні, включно з Днем незалежності – очікується, що на всій території країни спаде аномальна спека, хоча все одно сонце припікатиме. Тим часом прогноз до кінця тижня обіцяв по-серпневому спекотні дні, однак послаблення спеки в столиці очікується вже 21-22 серпня, проте в неділю, в День Прапора та на День Незалежності України, знову потеплішає до 27-30 градуси.