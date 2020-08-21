підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • У ніч на суботу в Україні сильно зіпсується погода: оголошено штормове попередження
21 серпня 2020, пʼятниця, 15:00 8
Політика 2020-08-21T16:15:02+03:00
Українські Новини
У ніч на суботу в Україні сильно зіпсується погода: оголошено штормове попередження

У ніч на суботу в Україні сильно зіпсується погода: оголошено штормове попередження

Ольга Фандорина
Шторм, Непогода, Гроза, штормове попередження
Блискавка. Фото: Денис Драгомиров
Блискавка. Фото: Денис Драгомиров

22 серпня погода в Україні зіпсується. В низці областей пройдуть дощі з грозами та шквалами, як і сьогодні, 21 серпня.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, вночі негода обійде тільки західні, Житомирську, Вінницьку та Одеську області.

Вдень грози, сильні дощі та шквали до 20 метрів в секунду охоплять південно-східні і Дніпропетровську області, а також територію Криму.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали довгостроковий прогноз, який передбачає аномальну спеку та небезпечні стихійні явища в Україні.

Крім того, в прогнозі погоди на осінь повідомляється, що вересень буде теплим, однак його змінить аномально холодний жовтень.

Також синоптики дали прогноз на довгі вихідні, включно з Днем незалежності – очікується, що на всій території країни спаде аномальна спека, хоча все одно сонце припікатиме.

Тим часом прогноз до кінця тижня обіцяв по-серпневому спекотні дні, однак послаблення спеки в столиці очікується вже 21-22 серпня, проте в неділю, в День Прапора та на День Незалежності України, знову потеплішає до 27-30 градуси.

Більше новин про: Шторм Непогода Гроза штормове попередження

У Волинській області вирувала негода: пошкодила да...
У південно-східній частині України знову очікують ...
Частину України накриють дощі та грози. Рятувальни...
Прогноз погоди на 21 серпня: дощі та грози пройдут...
Венедіктова звільнила Холодницького
З понеділка Укрзалізниця закриває продаж квитків з 4 станцій в трьох областях
Новини
В Україні стартує футбольний чемпіонат. Де дивитися матчі 1-го туру Прем'єр-ліги 16:30
Майже половина українців не вважають Україну незалежною 16:18
До Дня Незалежності у Києві виплатять 92 млн гривень учасникам АТО та іншим категоріям киян, – мер Кличко 16:10
З Центрального вокзалу Києва евакуюють людей. Надійшло повідомлення про мінування 15:44
НКРЕКП свідомо занижує вартість державних обленерго, – Буймістер 15:36
більше новин
Ігор Палиця закликав Президента "не допустити жодних підкилимних домовленостей" на засіданнях Тристоронньої контактної групи 11:50
Флагшток для найбільшого прапора України буде 90 метрів та важитиме 32 тонни, – Кличко 17:52
Ігор Палиця нагадав уряду, що його завдання відновлювати не окремі регіони, а всю країну 18:14
Розкрадання на Шосткинському заводі "Зірка": колектив звинуватив Ірину Верещук в бездіяльності 12:55
Шанси Горбуненка заволодіти Банком Січ з новим менеджментом НБУ збільшилися, - Марунич 10:45
більше новин
З понеділка Укрзалізниця закриває продаж квитків з 4 станцій в трьох областях 13:46
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43
Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше 05:30
Смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила антирекорд 10:26
У Харкові затримали громадянина Ізраїлю, який торгував зброєю 16:32
більше новин
В.о керівника САП призначено Грищука
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok