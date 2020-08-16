Адская жара берет реванш: какой будет погода в предпоследнюю неделю августа

После того, как украинцы на прошлой неделе ощутили холодное дыхание осени, когда среднесуточные температуры были ниже на 2-4º климатической нормы и больше соответствовали началу сентября, а ночью температура снижалась до 8-12º, да и днем не превышали 23º. Однако с приходом новой недели в Украину вернется аномальная жара.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань в Facebook.

"Северный антициклон "EMIL", который организует безоблачную погоду на большей части Восточной Европы, медленно перемещается в умеренные широты и воздушная масса в нем прогревается", - сообщал он.

По словам синоптика, слабый ветер северного направления в выходные помешает существенно прогреть атмосферу. Поэтому, как ночная так и дневная температуры вырастут лишь на 1-2º и дневные максимумы не будут превышать 23-25º. Средний температурный фон приблизится к норме в настоящее время 18-19º.

В то же время, с понедельника, с помощью южных ветров солнце будет прогревать воздух днем уже до +28 º. В условиях преимущественно антициклонального характера погоды дожди маловероятны.

В то же время, Постригань сообщил, что уже больше месяца на фоне преимущественно высоких температур, сложились жесткие условия для окончания вегетации поздних сельскохозяйственных культур, таких как свекла, кукуруза, подсолнечник и овощей. А также поддерживают сложную ситуацию с чрезвычайной пожарной опасности в экосистемах области.

В то же время, согласно прогнозу Укргидрометцентра, температура воздуха на юге страны воздух прогреется до +36°, всю неделю в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода.

Погода в Украине 16 августа от Укргидрометцентра.

Так, в понедельник, 17 августа, в западных областях прогнозируют кратковременный дождь, грозу, на остальной территории без осадков. В то же время, температура воздуха повысится, но не достигнет показателей аномальной жары.

Погода в Украине 17 августа от Укргидрометцентра.

Во вторник 18 и среду 19 августа в западных, северных, днем 19 августа и в большинстве центральных областей тоже пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков. Температура ночью 13-19°, днем 24-30°, в южной части до 33°, 19 августа в западных областях 18-24°.

Погода в Украине 18 августа от Укргидрометцентра.

Погода в Украине 19 августа от Укргидрометцентра.

В четверг, 20 августа синоптики обещают местами кратковременный дождь, грозы, 21-22 августа будет сухо, а 23 августа в западных и северных областях снова пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 15-21°, днем 26-32°, а в южной части "вжарит" до 36°.

Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрога.

В Киеве 17 августа будет сухо, температура воздуха днем прогреется до 27-29°. 18-19 августа возможен небольшой кратковременный дождь, только ночью 18 августа будет без осадков. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды в последний месяц лета возможны даже заморозки.

Тем временем, синоптик дал предварительный прогноз на осень.