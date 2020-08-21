Адский зной отступит и ударит с новой силой: синоптик дала прогноз на длинные выходные

Погода в Украине на День независимости. Фото: pixabay

Погода в Украине на День независимости. Фото: pixabay

В то время, как согласно прогнозу на День независимости в Украину ворвется циклон, наводнение на западе Украины завтра исчезнет, так как дождей в этом регионе станет меньше. В то же время по всей территории страны спадет аномальная жара, хотя все равно солнце будет греть серьезно.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в пятницу 21 августа немного спадет жара на севере страны до 25-28 градусов, а дожди стоит ожидать частично в западных областях. При этом, как отмечает синоптик, Львовщина, Закарпатье, Ивано-Франковская и Черновицкая области окажутся больше под влиянием сухого антициклона

"Температура воздуха в западной части завтра 24-28 градусов. В центральных областях 21 августа без существенных осадков, только вечером есть вероятность кратковременных местных дождей. Еще будет жарко, 26-30 градусов. На востоке в пятницу во второй половине дня местами грозовые локальные дожди, жарко, 27-32 градуса. На юге завтра существенные осадки вряд ли, 28-32 градуса", – сообщила Диденко.

В Киеве 21 августа ожидается кратковременный дождь с грозой. Жара в столице ослабнет до 28 градусов.

В субботу станет еще свежее 24-25 градусов, а на День флага и День независимости Украины в Киеве снова повысится температура воздуха.

Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.

Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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