подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Адский зной отступит и ударит с новой силой: синоптик дала прогноз на длинные выходные
21 августа 2020, пятница, 00:00 2410 Карта
Жизнь 2020-08-21T00:45:02+03:00
Українські Новини
Адский зной отступит и ударит с новой силой: синоптик дала прогноз на длинные выходные

Адский зной отступит и ударит с новой силой: синоптик дала прогноз на длинные выходные

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Погода на выходные, погода на День независимости
Погода в Украине на День независимости. Фото: pixabay
Погода в Украине на День независимости. Фото: pixabay

В то время, как согласно прогнозу на День независимости в Украину ворвется циклон, наводнение на западе Украины завтра исчезнет, так как дождей в этом регионе станет меньше. В то же время по всей территории страны спадет аномальная жара, хотя все равно солнце будет греть серьезно.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в пятницу 21 августа немного спадет жара на севере страны до 25-28 градусов, а дожди стоит ожидать частично в западных областях. При этом, как отмечает синоптик, Львовщина, Закарпатье, Ивано-Франковская и Черновицкая области окажутся больше под влиянием сухого антициклона

"Температура воздуха в западной части завтра 24-28 градусов. В центральных областях 21 августа без существенных осадков, только вечером есть вероятность кратковременных местных дождей. Еще будет жарко, 26-30 градусов. На востоке в пятницу во второй половине дня местами грозовые локальные дожди, жарко, 27-32 градуса. На юге завтра существенные осадки вряд ли, 28-32 градуса", – сообщила Диденко.

В Киеве 21 августа ожидается кратковременный дождь с грозой. Жара в столице ослабнет до 28 градусов.

В субботу станет еще свежее 24-25 градусов, а на День флага и День независимости Украины в Киеве снова повысится температура воздуха.

Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.

Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

Больше новостей о: Погода Прогноз погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко Погода на выходные погода на День независимости

Тропический зной разбавят грозовые ливни: синоптик...
Ворвется циклон: синоптик дала предварительный про...
Контрастная погода с холодом от +8 до адской жары....
Спасатели предупредили украинцев о грозах...
14 регионов перешли в "красную зону", Киев остался в "желтой"
Один из районов Киевской области отнесли к "оранжевой зоне" с 24 августа
Новости
С начала этого года из 287 тыс. умерших в Украине 1,1 тыс. человек умерли от COVID-19, — Госстат 23:45
Если военно-гражданские администрации нарушат избирательные права граждан, он не понесут ответственность, — адвокат 23:19
Стреляли из крупнокалиберного пулемета. Боевики устроили провокацию возле Авдеевки 22:50
Зеленский против закрытия школ, где учатся около сотни детей 22:30
Делфи поднимают. Фото: пресс-служба АМПУ
На танкере "Делфи" откачивают воду из трюмов и герметизируют корпус. Как проходят работы на судне 22:11
больше новостей
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко 13:07
Нацбанк снова повысил курс гривны. Почем валюта в среду 05:15
В Минздраве дали совет украинцам, которые не верят в существование коронавируса 09:30
больше новостей
Бабушка сироты, которого НОТУ "сняла" с Евровидения, рассказала о спонсорах его клипов 11:00
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Хищения на Шосткинском заводе "Звезда": коллектив обвинил Ирину Верещук в бездействии 12:55
Генпродюсер "Суспильного" назвал 12-летнего сироту, которого не пустил на конкурс, "оружием в руках врага" 11:23
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
больше новостей
Перед длинными выходными на большинстве пляжей Киева запретили купаться
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok