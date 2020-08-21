Часть Украины накроют дожди с грозами. Спасатели объявили I уровень опасности

В пятницу, 21 августа, в Черкасской, Полтавской, Харьковской и северных областях ожидаются грозы. Спасатели предупреждают о I уровне опасности. Об этом говорится в сообщении ГосЧС.

Днем в Киеве и Киевской области также будет гроза.



"По информации УкрГидрометцентра, 21 августа днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях грозы (I уровень опасности). 21 августа днем по Киеву и Киевской области гроза (I уровень опасности)", - предупреждают спасатели.

В некоторых областях Украины ухудшится погода. Карта: Укргидрометцентр



Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз на длинные выходные.

В Киеве 21 августа ожидается кратковременный дождь с грозой. Жара в столице ослабнет до 28 градусов.

В субботу станет еще свежее 24-25 градусов, а на День флага и День независимости Украины в Киеве снова повысится температура воздуха.

Ранее сообщалось, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.



Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости