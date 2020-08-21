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21 августа 2020, пятница, 08:22 3195 Карта
Общество 2020-08-21T08:30:01+03:00
Українські Новини
Часть Украины накроют дожди с грозами. Спасатели объявили I уровень опасности

Часть Украины накроют дожди с грозами. Спасатели объявили I уровень опасности

Валерия Драгомирова
Погода, Дожди, Непогода, Прогноз погоды, грозы, погода в Украине
Гроза
Гроза

В пятницу, 21 августа, в Черкасской, Полтавской, Харьковской и северных областях ожидаются грозы. Спасатели предупреждают о I уровне опасности. Об этом говорится в сообщении ГосЧС.

Днем в Киеве и Киевской области также будет гроза. 

"По информации УкрГидрометцентра, 21 августа днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях грозы (I уровень опасности). 21 августа днем по Киеву и Киевской области гроза (I уровень опасности)", - предупреждают спасатели. 

В некоторых областях Украины ухудшится погода. Карта: Укргидрометцентр В некоторых областях Украины ухудшится погода. Карта: Укргидрометцентр


Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз на длинные выходные.

В Киеве 21 августа ожидается кратковременный дождь с грозой. Жара в столице ослабнет до 28 градусов.

В субботу станет еще свежее 24-25 градусов, а на День флага и День независимости Украины в Киеве снова повысится температура воздуха.

Ранее сообщалось, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

 

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