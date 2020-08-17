Аномальная жара и опасные стихийные явления: синоптики дали пугающий долгосрочный прогноз

В то время, как в Украину в начале недели вернется жара, погода в Украине свирепствует уже не первый месяц. Однако метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

Как пишет "24 канал", в 2020 году погодные аномалии постигли едва ли не все регионы Украины. Сначала – теплая зима, потом холодная весна, затяжная засуха, пыльные бури и разрушительные наводнения. Если раньше заливало в основном западные регионы, то в этом году наводнения добрались и до Востока.

В Гидрометцентре говорят, что климатические неожиданности будут все учащаться.

"Достаточно повышен температурный фон и это приводит к тому, что увеличивается количество таких опасных стихийных явлений", – пояснила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

Как это скажется на урожае

Неблагоприятные погодные условия ударили по сельскому хозяйству. Поэтому, на ежегодном съезде аграриев специалисты констатировали, что в некоторых регионах спецтехника почти не выезжала на поля из-за неурожая. А это может существенно повлиять на общенациональные запасы продуктов

В ассоциации фермеров уверяют, голодной Украина не останется, однако, запасы уже меньше привычных. Поэтому цены для населения могут вырасти. В зоне риска – лук, огурцы, помидоры, кукуруза и зерновые.

А что со здоровьем

Из-за нехватки витаминов и резких перепадов погоды дают о себе знать проблемы со здоровьем, предупреждают врачи.

"Резкое изменение погоды-это изменение атмосферного давления. Больше всего погода влияет на людей с заболеваниями или особенностями центральной нервной системы. Это люди с ишемическими болезнями сердца и люди с гипертонической болезнью", – отметил врач Виктор Сидоренко.

Какая причина

К жизни с новым климатом можно уже привыкать, говорят экологи. Резкие смены наводнений на засухи – одно из последствий повышения температуры Земли. А это результат загрязнения воздуха парниковыми газами.

"Идет не просто глобальное потепление. Я говорю за реки, говорю за количество автотранспорта, за зеленые насаждения, потому что сейчас фермеры очень часто, получая паи, вырубают зеленые насаждения. Очень большое количество СО2. Природа отомстит в любом случае", – подчеркнула эколог Татьяна Лампика.

За историю независимости Украина уже не раз входила в список топ-стран по выбросам загрязняющих веществ в воздух. В течение 29 лет государство уменьшило их количество с 15 миллионов тонн до почти 3-х. А 5 лет назад вступило в Парижское климатическое соглашение. Впрочем этого недостаточно.

Мировые ученые уверяют, если бы объемы глобального потепления удалось сократить вдвое, стало бы меньше случаев аномальной жары, ливней, вымирало бы меньше биологических видов, осталось бы больше коралловых рифов.

Прогноз погоды в Украине на 2 недели от Метеопорог.

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Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

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