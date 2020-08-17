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17 августа 2020, понедельник, 21:00 1893 Инфографика
Жизнь 2020-08-17T21:45:02+03:00
Українські Новини
Воздух в Украине раскалится до +33: прогноз погоды на вторник

Воздух в Украине раскалится до +33: прогноз погоды на вторник

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, Погода на завтра
Погода. фото: pixabay
Погода. фото: pixabay

Согласно прогнозам, в Украину в начале недели вернется жара. В вторник,18 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +25...+30 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +20…25 градусов.

В Моршине и Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура воздуха ночью +14...+17 градусов, днем +26...+28 градусов.

В Сваляве ночью кратковременный дождь, температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +27...+29 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +26...+31 градус.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +27...+33 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +26...+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +26...+31 градус.

В Ялте без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +27...+29 градусов.

17 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +22...+24 градуса, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.

Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.


Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

 

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