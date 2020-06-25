Зеленский сразу после выхода из самоизоляции поедет в Херсонскую область

Президент Владимир Зеленский после окончания срока самоизоляции планирует 26 июня посетить Херсонскую область для инспекции проекта "Большое строительство" в регионе.

Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передают Українськi Новини.

"Относительно начала "Большого строительства" в Херсонской области, могу небольшой анонс сделать. Президент лично поедет в Херсонскую область в пятницу, чтобы проинспектировать, на каком этапе дороги и другие объекты большого строительства в этой области", - сказал он.

26 июня будет ровно две недели с того момента, как у супруги Президента Елены Зеленской был диагностирован коронавирус.

12 июня Офис Президента сообщил, что Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19, но чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

После того, как она заболела, Зеленский также прошел тест на коронавирус и получил негативный результат.

Ему было рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

Поэтому был принят специальный протокол режима работы Президента.

Зеленский перешел на особый режим: ограничил круг физического общения до охраны и ближайших помощников, перевел совещания в онлайн-режим, исключил личные встречи, рабочие поездки за пределы города и участие в массовых мероприятиях на ближайшие дни.

Также ежедневно он проходил медосмотры, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Как сообщали Українськi Новини, 10 июня Зеленский посещал Черниговскую область.



Ранее Зеленский вышел к бастующим шахтерам несмотря на самоизоляцию из-за коронавируса у жены.