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25 июня 2020, четверг, 07:35 441
Президент 2020-06-25T07:35:02+03:00
Українські Новини
Зеленский сразу после выхода из самоизоляции поедет в Херсонскую область

Зеленский сразу после выхода из самоизоляции поедет в Херсонскую область

Валерия Драгомирова
Херсонская область, Владимир Зеленский, самоизоляция, Большое строительство
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский после окончания срока самоизоляции планирует 26 июня посетить Херсонскую область для инспекции проекта "Большое строительство" в регионе.

Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передают Українськi Новини.

"Относительно начала "Большого строительства" в Херсонской области, могу небольшой анонс сделать. Президент лично поедет в Херсонскую область в пятницу, чтобы проинспектировать, на каком этапе дороги и другие объекты большого строительства в этой области", - сказал он.

26 июня будет ровно две недели с того момента, как у супруги Президента Елены Зеленской был диагностирован коронавирус.

12 июня Офис Президента сообщил, что Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19, но чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

После того, как она заболела, Зеленский также прошел тест на коронавирус и получил негативный результат.

Ему было рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

Поэтому был принят специальный протокол режима работы Президента.

Зеленский перешел на особый режим: ограничил круг физического общения до охраны и ближайших помощников, перевел совещания в онлайн-режим, исключил личные встречи, рабочие поездки за пределы города и участие в массовых мероприятиях на ближайшие дни.

Также ежедневно он проходил медосмотры, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Как сообщали Українськi Новини, 10 июня Зеленский посещал Черниговскую область.


Ранее Зеленский вышел к бастующим шахтерам несмотря на самоизоляцию из-за коронавируса у жены. 

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