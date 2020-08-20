На День Независимости "Новая почта" будет работать по сокращенному графику

На День Независимости, который в Украине официально объявлен выходным днем, отделения "Новой почты" будут работать по графику субботы. То есть до 18.00.

Об этом Українським Новинам сообщили в службе поддержки компании.

"24.08 отделения будут работать по графику субботы", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня "Новая почта" начала брать плату за хранение посылок.

Ранее "Новая почта" ввела услугу бесконтактной доставки.

"Новая почта" - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году; почтовые отделения расположены в городах и поселках по всей стране, а большие грузовые отделения - в промышленных зонах областных центров.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) проведет регату и торжественные мероприятия при участии руководства страны по случаю Дня Государственного Флага и 29-й годовщины независимости 24 августа.

Кроме того, 24 августа будет еще несколько праздничных мероприятий.

"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда ко Дню Независимости - из Одессы во Львов и Киев.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Украину в День независимости.

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