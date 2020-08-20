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20 августа 2020, четверг, 07:30 9
Бизнес 2020-08-20T07:30:01+03:00
Українські Новини
На День Независимости "Новая почта" будет работать по сокращенному графику

На День Независимости "Новая почта" будет работать по сокращенному графику

Кира Молчанова
День независимости, Новая почта, График работы, график работы Новой почты
Новая почта. Фото: instagram.com/novaposhta.official
Новая почта. Фото: instagram.com/novaposhta.official

На День Независимости, который в Украине официально объявлен выходным днем, отделения "Новой почты" будут работать по графику субботы. То есть до 18.00.

Об этом Українським Новинам сообщили в службе поддержки компании.

"24.08 отделения будут работать по графику субботы", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня "Новая почта" начала брать плату за хранение посылок.

Ранее "Новая почта" ввела услугу бесконтактной доставки.

"Новая почта" - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году; почтовые отделения расположены в городах и поселках по всей стране, а большие грузовые отделения - в промышленных зонах областных центров.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) проведет регату и торжественные мероприятия при участии руководства страны по случаю Дня Государственного Флага и 29-й годовщины независимости 24 августа.

Кроме того, 24 августа будет еще несколько праздничных мероприятий.

"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда ко Дню Независимости - из Одессы во Львов и Киев.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Украину в День независимости.

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