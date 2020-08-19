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19 августа 2020, среда, 14:07 394
Общество 2020-08-19T14:07:02+03:00
Українські Новини
День Флага и День Независимости. Программа торжественных мероприятий в Киеве

День Флага и День Независимости. Программа торжественных мероприятий в Киеве

Валерия Драгомирова
Киев, КГГА, День независимости Украины, День флага Украины
Киев
Киев

Киевская городская государственная администрация (КГГА) проведет регату и торжественные мероприятия при участии руководства страны по случаю Дня Государственного Флага и 29-й годовщины независимости 24 августа, также пройдет молебен.

Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА, передают Українськi Новини.

"Ко Дню Государственного Флага Украины и 29-й годовщины независимости Украины 24 августа запланированы торжественные мероприятия с участием руководства государства и города", - говорится в нем.

Также 24 августа пройдет видеоэкскурс "Украина, ты нужна мне" в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей и парусная регата "День Независимости" - соревнования среди крейсерско-гоночных яхт (залив "Собачье устье" и яхт-клуб "Riviera Rivrside Marina").

С 20 августа по 4 сентября будет работать фотовыставка ко Дню Независимости "Украина моя" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость", а с 20 по 25 августа в Национальном заповеднике "София Киевская" пройдет Международный мультидисциплинарный некоммерческий и социально направленный фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage.

23 августа в парке имени Тараса Шевченко состоится творческий фестиваль "С Украиной в сердце".

Также отмечается, что уже открылась и продлится до 30 августа выставка-размышление "Украина: путь в будущее" в Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия".

23 августа у здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36) и в районах города пройдут торжественные церемонии поднятия Государственного Флага, а 24 августа пройдет молебен за Украину и украинский народ.

"В районах города в этот день возложат цветы к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции и участников мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в сообщении КГГА.

Кроме этого, на Майдане Незалежности с 21 августа до 20 ноября проведут выставочный проект ко Дню Героев Небесной Сотни "Век несокрушимых".

По случаю праздника центральную часть столицы намерены украсить праздничной иллюминацией.

Также отмечается, что 23-24 августа возможно временное ограничение движения транспортных средств на время подготовки и проведения праздничных мероприятий в центральной части города.

Информация обо всех изменениях в организации дорожного движения и работе городского пассажирского транспорта будет опубликована на официальном портале Киева.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине будут праздновать День Независимости без парада, но с возложением цветов. 

Кроме того, у украинцев будет дополнительный выходной на День Независимости.

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