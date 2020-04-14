Как будет работать "Новая почта" в пасхальные выходные. Опубликован график

Компания "Новая почта" опубликовала график работы своих отделений в пасхальные выходные. Он обнародован на официальном сайте компании.

Так, сообщается, что с 18 по 20 апреля 2020 года отделения компании "Новая почта" и курьерская доставка работают по следующему графику.

В субботу, 18 апреля - отделения и адресная доставка будут работать по обычному графику субботы, а в воскресенье, 19 апреля - отделения и адресная доставка работать не будут. В понедельник, 20 апреля - отделения и адресная доставка будут работать по графику субботы.

Как сообщали Українські Новини, "Новая почта" будет закрывать свои отделения, если в них сотрудник заболеет COVID-19. Правила гласят и о том, что в случае подтверждения подозрения на COVID-19, компания обязуется полностью заботиться о заболевшем сотруднике и членах его семьи, проживающих на одной территории.

Также "Новая почта" ввела услугу бесконтактной доставки.

Позднее интернет-магазин Rozetka.ua, корпорация "АТБ" и логистическая компания "Новая почта" расширили на всю Украину проект доставки продуктов питания домой.