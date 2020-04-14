подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Как будет работать "Новая почта" в пасхальные выходные. Опубликован график
14 апреля 2020, вторник, 06:00 846
Экономика 2020-04-14T06:00:01+03:00
Українські Новини
Как будет работать "Новая почта" в пасхальные выходные. Опубликован график

Как будет работать "Новая почта" в пасхальные выходные. Опубликован график

Анна Рудык
Пасха, Новая почта, график работы Новой почты, Пасха-2020
Новая почта. Фото: novaposhta
Новая почта. Фото: novaposhta

Компания "Новая почта" опубликовала график работы своих отделений в пасхальные выходные. Он обнародован на официальном сайте компании.

Так, сообщается, что с 18 по 20 апреля 2020 года отделения компании "Новая почта" и курьерская доставка работают по следующему графику.

В субботу, 18 апреля - отделения и адресная доставка будут работать по обычному графику субботы, а в воскресенье, 19 апреля - отделения и адресная доставка работать не будут. В понедельник, 20 апреля - отделения и адресная доставка будут работать по графику субботы.

Как сообщали Українські Новини, "Новая почта" будет закрывать свои отделения, если в них сотрудник заболеет COVID-19. Правила гласят и о том, что в случае подтверждения подозрения на COVID-19, компания обязуется полностью заботиться о заболевшем сотруднике и членах его семьи, проживающих на одной территории.

Также "Новая почта" ввела услугу бесконтактной доставки.

Позднее интернет-магазин Rozetka.ua, корпорация "АТБ" и логистическая компания "Новая почта" расширили на всю Украину проект доставки продуктов питания домой.

Больше новостей о: Пасха Новая почта график работы Новой почты Пасха-2020

"Новая почта" будет закрывать свои отделения, если...
Успеть отправить подарки: как будут работать служб...
Что приготовить на Пасху и как оформить стол к пра...
Министр экономики Петрашко рассказал, стоит ли ожи...
Пункты пропуска на границе с Украиной на Пасху сокращать не будут. Список
Радиация не превышает норму ни в Чернобыльской зоне, ни за ее пределами, - МВД
Новости
В Лавре очаг коронавируса, Рада увеличила расходы бюджета вместо сокращения 07:00 Новости дня
Консультацию по жилкомуслугам можно получить через Messenger и Skype 07:00
Льготы на коммуналку в Киеве продлили до конца карантина: как оплатить со скидкой 06:30
Цены на яблоки взлетели почти в два раза 06:30
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
больше новостей
В "Эпицентре К" ограничили продажу товаров не первой необходимости. Директор недоумевает от ограничений 16:10
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху 17:12
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
На карантине суды будут рассматривать уголовные дела по видеоконференции 17:08
больше новостей
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
В Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека 12:05
В Европе рекордный обвал цен на электроэнергию 12:33 Инфографика
В карантин Приватбанк выплатил членам набсовета полумиллионные гонорары 13:00
больше новостей
"Коронавирусную" тысячу к пенсии начнут выплачивать через 5 дней после вступления в силу бюджета, - Лазебная
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok